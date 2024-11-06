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إيرادات "آل شنب" تقترب من 2 مليون جنيه فى أول أسبوع عرض بمصر - أخبار كلمتك

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إيرادات "آل شنب" تقترب من 2 مليون جنيه فى أول أسبوع عرض بمصر - أخبار كلمتك

إيرادات "آل شنب" تقترب من 2 مليون جنيه فى أول أسبوع عرض بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - تمكن فيلم “آل شنب”، من احتلال المركز الأول بشباك التذاكر فى أول أسابيع عرضه بالسينمات المصرية.

وحقق فيلم “آل شنب”، ما يقرب من 2 مليون جنيه فى دور العرض السينمائية فى مصر هذا الأسبوع.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

 

ويضم فريق عمل فيلم  آل شنب مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف  شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

أحداث فيلم آل شنب تدور حول معانا ليلى من تحكم والدتها في حياتها، ثم يتوفى أحد أفراد العائلة فتسافر برفقة والدتها إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، ثم تحدث العديد من المفارقات الكوميدية أثناء وجود العائلة الكبيرة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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