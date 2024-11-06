وزارة الثقافة تحتفي بضيوف المنتدى الحضري العالمي الـ12 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:13 مساءً - تواصل وزارة الثقافة مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 12 من المنتدى الحضري ‏العالمي، الذي تستضيفه مصر، بمشاركة 174 دولة، حيث تشهد قلعة صلاح ‏الدين، مساء غدٍ الخميس 7 نوفمبر، حفلًا فنيًا كبيرًا، تنظمه الوزارة، بالتعاون ‏مع محافظة القاهرة، لضيوف المنتدى الحضري، يشارك فيه فرقتا "النيل" ‏و"بورسعيد" للفنون الشعبية، التابعتان للهيئة العامة لقصور الثقافة، وعرضًا ‏موسيقيًا وغنائيًا كبيرًا يتضمن فقرات لمركز "تنمية المواهب"، التابع لدار ‏الأوبرا المصرية‎.‎

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن تنظيم هذا المنتدى في مصر ‏يعكس مكانتها الإقليمية والدولية، ويؤكد التزامنا بتطبيق رؤية واضحة لتحقيق ‏تنمية حضرية ترتكز على إحياء التراث المعماري، وتحقيق التوازن ‏بين التوسع العمراني والمحافظة على البيئة، ونأمل أن يكون نقطة انطلاق نحو ‏تبني سياسات ومشاريع مستدامة تعزز من جودة حياة ‏المواطنين‎.‎

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو أن الوزارة أعدت برنامجًا متنوعًا للمشاركة في ‏فعاليات المنتدى، حيث يتم فتح المتاحف الفنية والقومية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، ‏لضيوف المنتدى خلال فترة تنظيمه

كما ‏أقامت وزارة الثقافة جناحًا خاصًا بها في المعرض الذي نُظم بمركز المنارة ‏للمؤتمرات، يضم إنتاج مركز الحرف بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية ‏الثقافية، من "الخزف والصدف والنحاس"، إلى جانب أعمال الجبس، وغيرها ‏من المنتجات ذات الطبيعة التراثية والإخراج الفني المتميز‎.‎

كما شارك الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، ‏في الفعاليات الحوارية والنقاشية التي تضمنها المنتدى، من بينها ندوة "إحياء ‏القاهرة التراثية"، إضافة إلى المشاركة في جلسة "تحسين الصورة البصرية ‏للمدن" بكلمة بعنوان "تقنيات ومواد البناء التقليدية.‏‎"‎

وأشار وزير الثقافة، إلى أن الوزارة بالتعاون مع محافظة القاهرة، قد نظمت ‏ملتقى القاهرة للحرف التراثية والتقليدية "أيادي بلادي"، بحديقة الأندلس ‏التاريخية، بمناسبة إعادة افتتاحها على هامش المنتدى، وشارك فيه قطاعات ‏الوزارة ممثلة في: قطاع صندوق التنمية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع ‏الفنون التشكيلية، بمجموعة من الحرف اليدوية والتراثية، منها صناعة الجلد ‏والديكوباج والفخار والنقش على النحاس، وفن الخيامية والتطريز اليدوي ‏والنسيج والحلي والزجاج وغيرها.‏

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