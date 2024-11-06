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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «أعراض انسحاب» يعيد كندة علوش للدراما بعد شفائها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «أعراض انسحاب» يعيد كندة علوش للدراما بعد شفائها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «أعراض انسحاب» يعيد كندة علوش للدراما بعد شفائها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:02 مساءً - مسلسلات رمضان 2025.. تعود الفنانة كندة علوش، للمشاركة في موسم رمضان 2025 بمشاركتها في مسلسل أعراض انسحاب، بالتعاون مع النجم أمير كرارة، ومن المقرر انطلاقته خلال ماراثون رمضان 2025.

وكانت كندة علوش، قد كشفت عن مشاركتها في مسلسل أعراض انسحاب، بالتعاون مع أمير كرارة خلال لقاء تلفزيوني، قائلة: «سعيدة بالعودة للعمل في موسم رمضان لأني بقالي سنين منقطعة عن موسم رمضان، ومتحمسة للعمل عشان جديد ومختلف مع المخرج محمد شاكر خضير والكاتب مهاب طارق».

وأضافت كندة علوش: «المسلسل من 15 حلقة مش هقدر أفشي أسرار المسلسل لكني سعيدة إني هكون فيه بجانب النجمات اللي بحبها، نيللي كريم وروبي وجيهان الشماشرجي، ونجوم كتير متحمسة للمشروع ده لأنه جديد وكتابته حلوة وحاسة إنه هيكون مختلف عن اللي قدمته قبل كده».

آخر أعمال الفنانة كندة علوش

وتعد آخر أعمال كندة علوش في التليفزيون كان مسلسل "ستات بيت المعادي"، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Why Women Kill، تدور أحداث المسلسل عبر ثلاثة أزمنة مختلفة: الأولى في عام 1963، والثانية في عام 1984، والثالثة في عام 2021،

وتتناول كل فترة قصة مستقلة ببطولة ثنائية. في فترة الستينيات، يشارك كندة علوش وأحمد وفيق، بينما في الثمانينيات يلعب البطولة كندة علوش، أحمد وفيق، إنجي المقدم، صبري فواز، تارا عماد، شريف حافظ، ميرهان حسين، وإنجي كيوان، ومن إخراج محمد سلامة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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