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مشاهير العرب - محمد إمام يتصدر التريند بعد حديثه عن صحة الزعيم.. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد إمام يتصدر التريند بعد حديثه عن صحة الزعيم.. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد إمام يتصدر التريند بعد حديثه عن صحة الزعيم.. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:02 مساءً - استحوذ الفنان محمد إمام، على اهتمام قطاع كبير من الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشف عن الحالة الصحية التي يمر بها الزعيم عادل إمام خاصة مع غيابه عن الظهور في الفترة الأخيرة.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول رغبة الجمهور في الاطمئنان عن تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بعد غياب طويل عن الشاشة، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي، كل ما تحتاج معرفته عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.

محمد إمام وعادل إمام

محمد إمام يكشف عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

في هذا السياق، كشف محمد إمام عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بعد تساؤلات الجمهور حول سر اختفائه عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، فضلًا عن استقرار حالته الصحية، وأن والده يحمل عن جدارة لقب واحد عن مسيرته الفنية، ولكونه حالة خاصة في تاريخ الفن المصري، وذلك مع كثرة تداول الشائعات حول حياة الزعيم.

كما أشاد محمد إمام، بالتطور الذي تشهده السينما السعودية في الوقت الحالي، على هامش افتتاح استديوهات الحصن، قائلا: من افتتاح استديوهات الحصن في الرياض، التعاون بين الفن المصري والإمكانيات السعودية هينتج عنه أعمال ضخمة. بمواصفات عالمية ستسعد كل الجمهور العربي إن شاء الله

فيلم اللعب مع العيال لـ محمد إمام

آخر أعمال محمد إمام

من ناحية أخرى، يعيش محمد إمام حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يواصل تصوير العديد من الأعمال الفنية في الفترة الحالي، حيث يستعد للبدء في تصوير مسلسل الكينج، بالتعاون مع المؤلف محمد صلاح العزب، فضلًا عن مواصلته لتصوير فيلم شمس الزناتي الذي يعد بمثابة إعادة إنتاج لفيلم والده الذي عرض في بداية التسعينيات من القرن الماضي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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