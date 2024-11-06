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مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة 170 من مسلسل المؤسس عثمان.. والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة 170 من مسلسل المؤسس عثمان.. والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة 170 من مسلسل المؤسس عثمان.. والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:02 مساءً - شهد مسلسل المؤسس عثمان تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الحلقات السابقة، وذلك لما تضمنته من أحداث مثيرة ومشوقة.

وفي هذا الصدد، يتساءل عشاق الدراما التركية عن مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان االحلقة 170 والقنوات الناقلة، وذلك لما شهدت الحلقة الماضية من أحداث مثيرة.

مسلسل المؤسس عثمان

تفاصيل مسلسل المؤسس عثمان

ودارت أحداث مسلسل قيامة عثمان، في إطار درامي تاريخي، حيث يتناول عدد من القصص الحقيقية في نشأة الدولة العثمانية وفي حياة السلطان عثمان والصعوبات والصراعات التي واجهته في إنشاء الدولة العثمانية وازدهارها.

كما تناول مراحل تأسيس الدولة وتفاصيلها، بالإضافة لتناول مسلسل قيامة عثمان الكثير من التفاصيل في حياة المؤسس عثمان لكنها تختلف بعض الشئ عن الحقيقة لتأتي في إطار الدراما الذي يجذب الجمهور.

مسلسل المؤسس عثمان

أبطال مسلسل المؤسس عثمان

ويشارك في بطولة مسلسل المؤسس عثمان، عدد من النجوم الأتراك أبرزهم «بوراك أوزحيفيت، يغيت أوشان، سرحات كليتيش، سيدا يلدز، بوراك تشيليك، يلدز جاغري، توربال توكاييف، بيرك ارشير، أمين غورسوي، اتشيليا أوزجام، ميراي أكاي وآخرين.

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 170

وحول مواعيد عرض مسلسل االمؤسس عثمان الحلقة 170، من المقرر أن يعرض المسلسل على القنوات التركية في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا، بينما تعاد الحلقة بالنسخة المدبلجة عبر القنوات العربية في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات العربية الناقلة لـ مسلسل المؤسس عثمان

ويعرض مسلسل المؤسس عثمان على القنوات التالية:

1- قناة الفجر، وترددها 12034 أفقي.

2- قناة ATV التركية، وترددها على القمر الصناعي نايل سات 10796 أفقي، وعلى عرب سات 12692 عمودي.

3- قناة مصر أم الدنيا، وترددها 12562 عمودي.

4- قناة اليرموك، وترددها 11678 عمودي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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