مشاهير العرب - محمد ثروت يروج لمسلسل موعد مع الماضي بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 06:46 مساءً - يستعد الفنان محمد ثروت، لانطلاقة أحدث أعماله الدرامية التي تحمل اسم «موعد مع الماضي» بالتعاون مع الفنان آسر ياسين خلال الفترة المقبلة، وذلك استعدادا لانطلاقته عبر منصة نتفلكس، ومن المتوقع أن ينال إعجاب قطاع كبير من الجمهور.

في هذا السياق، روج محمد ثروت عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لمشاركته بمسلسل موعد مع الماضي، قائلا: «غموض وأسرار وأحداث غير متوقعة، مش دايمًا اللي شايفينه هو الحقيقة».

تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي لـ آسر ياسين

وتدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي، حول مناقشة الاضطرابات الأسرية التي قد تحدث في بعض العائلات، التي يواجهها «يحيى»، الذي تنهار حياته عقب مقتل أخته «نادية»، بعد اتهامه زورًا بارتكاب جريمة قتلها وبقائه لمدة خمسة عشر عامًا خلف القضبان.

كما تشتعل في صدر «يحيى»، رغبة عارمة في الانتقام بعد إطلاق سراحه، فهو لن يتورّع عن فعل المستحيل في سبيل العثور على قاتل «نادية» الحقيقي، وتشهد عودته فتح الجروح العائلية القديمة، إذ تُكشَف الأسرار الدفينة منذ سنين طوال ويؤكد الواقع أن الحقيقة لا تبقى خفيّة للأبد.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

ويضم مسلسل موعد مع الماضي، في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم، أسر ياسين، الفنان محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، سوسن بدر، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، هدى المفتي، صبا مبارك.