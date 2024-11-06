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بعد الاحتفال بزواجها، ما لا تعرفه عن راندا عبد السلام - أخبار كلمتك

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بعد الاحتفال بزواجها، ما لا تعرفه عن راندا عبد السلام - أخبار كلمتك

بعد الاحتفال بزواجها، ما لا تعرفه عن راندا عبد السلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:13 صباحاً - احتفلت الفنانة راندا عبد السلام بزواجها من خارج الوسط الفني في أجواء عائلية. 

زواج راندا عبد السلام 

وزوج راندا عبد السلام هو فتحي بدر مسؤول العلاقات الحكومية بالشركة المتحدة.

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والفنانة راندا عبد السلام تعتبر واحدة من أبرز الوجوه الفنية الشابة من مواليد 25 فبراير عام 1988، وهي خريجة المعهد الفنون المسرحية وبجانب الفن تمارس عدة نشاطات ورياضات أخرى أبرزهم السباحة وكانت تعمل خبيرة تجميل قبل دخولها عالم الفن.

وتخرجت راندا عبد السلام في المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت أثناء فترة دراستها بالمعهد فى الكثير من العروض المسرحية المختلفة ومثلها الأعلى بالتمثيل هي الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة.

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واستطاعت راندا أن تجذب إليها أنظار الجمهور من خلال طلتها الرقيقة وجمالها الطبيعي وحديثها عن ضرورة أداء الأدوار التمثيلية بإتقان بعيدًا عن اعتمادها على مظهرها، وهو ما كشفت عنه كثيرًا وأكدت فى أكثر من برنامج أنها تأخذ الكثير من الكورسات التأهيلية داخل معهد الفنون المسرحية أو خارجه، ومن أبرز أعمالها في عالم الدراما مسلسل طاقة حب عام ٢٠٢٠، ومسلسل القمر آخر الدنيا، وفارس بلا جواز، وحكاية عقبال عوضك من مسلسل زي القمر الجزء ٢، ومسلسل ديفيله.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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