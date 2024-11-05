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فيلم "تيتا" يشارك في قسم البانوراما بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

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فيلم "تيتا" يشارك في قسم البانوراما بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

فيلم "تيتا" يشارك في قسم البانوراما بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:29 مساءً - يشارك فيلم "تيتا" بطولة منى هلا وإخراج أحمد سمير في قسم البانوراما بالدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامته في الفترة من 13 نوفمبر الي 22 نوفمبر الجاري. 

أحداث الفيلم

 

الفيلم مدته 22 دقيقة، إنتاج  i am a film وتدور أحداثه في إطار من الرعب حول علاقة أم بابنها والتي تتعقد كثيرًا بعد أن يحاول إقناعها بأن جدته (أمها) لم تمت بعد، وهو العمل الثالث للمخرج أحمد سمير، بعد أن سبق وقدم فيلمه القصير الأول "زفة" الذي حصل على عدة جوائز دولية، وفيلم "ميرا" الذي تدور أحداثه في برلين.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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