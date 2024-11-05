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مشاهير العرب - سر خلاف محمود قابيل وحسين فهمي.. التفاصيل الكاملة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - سر خلاف محمود قابيل وحسين فهمي.. التفاصيل الكاملة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سر خلاف محمود قابيل وحسين فهمي.. التفاصيل الكاملة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:09 مساءً - حرص الفنان محمود قابيل، على حضور عزاء الفنان مصطفى فهمي، والذي شهد صلحاً بينه وبين حسين فهمي.

تفاصيل خلاف محمود قابيل وحسين فهمي

بدأت قصة الخلاف بين حسين فهمي ومحمود قابيل في عام 2006، عندما أعلن الأخير أنه عُين سفيرًا للنوايا الحسنة في الأمم المتحدة خلفًا لفهمي الذي تمت إقالته.

محمود قابيل وحسين فهمي

وجاءت تصريحات محمود قابيل حينها بعدما أكد فهمي أنه استقال من الأمم المتحدة، ما وضعه في حرج كبير أمام الجمهور.

ليخرج بعدها حسين فهمي وينفي تلك الرواية قائلًا وقتها: «لن أسامحه على كل كلمة كذب قالها في حقي، ومعي ما يثبت استقالتي من الأمم المتحدة، اعتراضًا على الهجوم السافر على لبنان».

محمود قابيل في عزاء مصطفى فهمي

وأشار فهمي إلى أنه كان يعتبر محمود قابيل أخاً له، موضحا: انه استقطع من أجره في أحد المرات بعدما رفض أحد المنتجين دفع مبلغ كبير له، لكنه لم يحفظ الجميل، واعتبر أن قابيل ليس فناناً، بل دخيل على تلك المهنة، واصفا إياه بالرجل الكاذب.

وأثار ذلك غضب قابيل، الذي لجأ إلى القضاء وحرك دعوى قضائية ضد حسين فهمي اتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير، واستمرت تلك القضية عدة أشهر حتى جاء الحكم ببراءة حسين فهمي من التهم المنسوبة إليه، كما شهدت فترة خلافات النجمين الكبيرين عدة تصريحات مسيئة جعلت الأمور بينهما أكثر تعقيداً.

آخر أعمال محمود قابيل

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمود قابيل، هو مشاركته في مسلسل «سره الباتع» والذي تم عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث العمل ما بين الماضي والحاضر حول السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر، وفي ذات الوقت حامد - صانع حلي- يكرس حياته لكشف سر السلطان ويجد نفسه هاربا من عصابات تهريب آثار.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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