مشاهير العرب - بسبب حقن التخسيس.. هل تعرضت هند عبد الحليم لأزمة خالد الصاوي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:37 مساءً - تصدر اسمالفنانة هند عبد الحليم، تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت عن تعرضها لأزمة صحية مزمنة نتيجة الإفراط في استخدام حقن التخسيس.

هند عبد الحليم تكشف عن أزمتها الصحية

وكشفت هند عبد الحليم عن أزمتها الصحية نتيجة استخدامها لحقن التخسيس عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «مساء الخير، أول حاجة عايزة أشكر كل الناس اللي كانت بتسأل عليا سواء بعتتلي أو كلمتني، وكانت بتحاول تكلمني وتوصلي، بعتذر جدًا لو مكنتش قادرة أرد طول فترة التعب اللي كنت فيه، شكرًا بجد من كل قلبي لكل حد دعالي أو سأل عليا، الحمد لله أنا دلوقتي أحسن، وبتحسن».

وأضافت هند عبد الحليم: «تاني حاجة عايزة أقولها يمكن أقدر أفيد أي حد، اللي حصلي ده حصلي بسبب، حقن التخسيس، مطولتش فيها خالص خدت شهر وأسبوع تقريبًا، بعدها تعبت جدًا جدًا، ودخلت المستشفى، وحصلي شلل مؤقت في المعدة».

وتابعت: «أدت إلى إني مش عارفة أكل ولا أشرب، وألم رهيب، وكنت قاعدة على المحاليل، نصيحتي لو أي حد عايز يعمل كده، لازم تتابعوا مع دكاترة، وتعملوا التحاليل اللازمة علشان تعرفوا جسمكم هيستحمل ولا لا».

معاناة خالد الصاوي مع حقن التخسيس

ولم تكن هند عبد الحليم النجمة الأولى التي تتعرض لأزمات صحية مع استخدام حقن التخسيس، بل سبقها النجم خالد الصاوي، مشيرا إلى أنه أصيب بالعديد من المشكلات الصحية نتيجة استخدامها.

وكشف خالد الصاوي، عن معاناته مع حقن التخسيس في لقاءات تلفزيونية سابقة، قائلا: أنه فقد الكثير من الوزن قد يصل إلى 20 كجم، نتيجة استخدام حقن التخسيس، مردفا: أنا خسيت 20 كيلو ولسه 20 كمان، وعايز أحذر الناس أنا أخدت الحقن "مانجارو" حصلي كارثة بعد 3 أو 4 شهور كنت تمام وز الفل، حقنة منهم أدت إلى توقف الجهاز الهضمي وروحنا المستشفى وقعدت يومين، خلوا بالكم من الحقن دي