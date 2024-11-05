مشاهير العرب - قبل العرض الخاص.. تفاصيل فيلم الهوى سلطان لـ منة شلبي «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:48 مساءً - فيلم الهوى سلطان.. ينطلق العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان من بطولة النجمة منة شلبي والفنان أحمد داوود، غدا الأربعاء الموافق لـ 6 نوفمبر، بإحدى دور العرض السينمائية في أكتوبر.

ومن المفترض، أن يشهد العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان لـ منة شلبي وأحمد داوود، حضور جميع صناع العمل، وذلك استعدادا لانطلاقته في السينما.

تفاصيل فيلم الهوى سلطان

ضم فيلم «الهوى سلطان»، عدد من الفنانين منهم: منة شلبي، وأحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

وفي وقت سابق، كشف أحمد داوود عن موعد طرح فيلمه الهوى سلطان بدور العرض السينمائية في مصر وجميع الدول العربية.

وكتب داوود عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «في كل لحظة، الحب والصداقة بيكتبوا قصة جديدة.. هتعرفوها في فيلم «الهوى سلطان» بجميع دور العرض يوم 6 نوفمبر في مصر ويوم 14 نوفمبر في جميع الدول العربية».