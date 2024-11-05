شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري - أخبار كلمتك

شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى عن عمر ناهز 90 عامًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى عن عمر ناهز 90 عامًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

وفاة شاب بحادث مروري مروع في عدن الليلة - أخبار كلمتك

وفاة شاب بحادث مروري مروع في عدن الليلة - أخبار كلمتك

نجاة عامل بالكهرباء من الموت عقب تعرضه لصعقة كهربائية بعدن - أخبار كلمتك

نجاة عامل بالكهرباء من الموت عقب تعرضه لصعقة كهربائية بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - قبل العرض الخاص.. تفاصيل فيلم الهوى سلطان لـ منة شلبي «صور» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - قبل العرض الخاص.. تفاصيل فيلم الهوى سلطان لـ منة شلبي «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل العرض الخاص.. تفاصيل فيلم الهوى سلطان لـ منة شلبي «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:48 مساءً - فيلم الهوى سلطان.. ينطلق العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان من بطولة النجمة منة شلبي والفنان أحمد داوود، غدا الأربعاء الموافق لـ 6 نوفمبر، بإحدى دور العرض السينمائية في أكتوبر.

ومن المفترض، أن يشهد العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان لـ منة شلبي وأحمد داوود، حضور جميع صناع العمل، وذلك استعدادا لانطلاقته في السينما.

فيلم الهوى سلطان

تفاصيل فيلم الهوى سلطان

ضم فيلم «الهوى سلطان»، عدد من الفنانين منهم: منة شلبي، وأحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

فيلم الهوى سلطان

وفي وقت سابق، كشف أحمد داوود عن موعد طرح فيلمه الهوى سلطان بدور العرض السينمائية في مصر وجميع الدول العربية.

وكتب داوود عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «في كل لحظة، الحب والصداقة بيكتبوا قصة جديدة.. هتعرفوها في فيلم «الهوى سلطان» بجميع دور العرض يوم 6 نوفمبر في مصر ويوم 14 نوفمبر في جميع الدول العربية».

اقرأ أيضاً
قبل عرضه.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم «الهوى سلطان» بطولة منة شلبي (فيديو)

سوسن بدر: فيلم «الهوى سلطان» يقدم رسالة إنسانية عن صور الحب

هبة يسري تعلن عن انتهاء عمليات المونتاج والمكساج لـ فيلم الهوى سلطان

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق