مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. قائمة أبطال مسلسل «وتقابل حبيب» لـ ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:42 مساءً - كشف الفنان محمود ياسين جونيور، عن القائمة الكاملة لأبطال مسلسل «وتقابل حبيب» بطولة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ووشارك محمود ياسين جونيور، جمهوره بصورة مجمعة لأبطال مسلسل «وتقابل حبيب»، وتضمنت الصورة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، ونيكول سابا، وأنوشكا، وخالد سليم، ومحمود ياسين جونيور، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، معلقا عليها: «وتقابل حبيب رمضان 2025.

أحداث مسلسل «وتقابل حبيب»

تدور أحداث مسلسل «وتقابل حبيب» حول الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويأتي المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى، ويجرى التحضير للمسلسل حاليًا، ويشارك ياسمين عبد العزيز بطولة العمل الفنان كريم فهمى ليعيدا ثنائيتهما الرومانسية بعد مسلسل «ونحب تانى ليه».

مسلسل «ضرب نار»

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز هو مسلسل «ضرب نار»، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2023، وكان المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك في بطول المسلسل كلا من ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.