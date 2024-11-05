مشاهير العرب - فيلم «آل شنب» يحقق 10 ملايين جنيه بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:26 مساءً - استطاع فيلم «آل شنب» بطولة النجمة ليلى علوي، الدخول ضمن قائمة الأفلام الأعلى إيرادات بدور العرض السعودية، في أسبوعه الأول.

إيرادات فيلم آل شنب

وبلغت إيرادات فيلم آل شنب، حوالي 833 ألف ريال سعودي، في أولى أسابيع عرضه، وهو ما يعادل حوالي 10 ملايين جنيه مصري.

تفاصيل فيلم آل شنب

فيلم آل شنب، تدور قصته في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

أبطال فيلم آل شنب

يشارك في فيلم آل شنب، عدد من نجوم الفن أبرزهم: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.