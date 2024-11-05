مشاهير العرب - أشرف زكي عن مسلسل روجينا في رمضان 2025: «هيضايق الرجالة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:10 مساءً - روجينا .. تصدر اسم الفنانة روجينا، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما شوّق الفنان أشرف زكي جمهوره لمشاهدة مسلسل زوجته الفنانة روجينا، الذي تنافس به ضمن الماراثون الرمضاني 2025.

روجينا تكشف عن ملامح مسلسلها الجديد

أعلنت الفنانة روجينا عن مشاركتها في دراما رمضان 2025، وقالت روجينا خلال لقائها مع «et بالعربي»، : «تجربة جديدة يا رب يكتبلنا الخير والنجاح والتوفيق، المسلسل هيكون من إخراج مي ممدوح، تأليف محمود عزت مع مجموعة كبيرة من الأساتذة وزملائي، إن شاء الله المسلسل يعجبكم».

أشار الفنان أشرف زكي، إلى أن قصة المسلسل سوف تُغضب العديد من الرجال، لمناقشته موضوعات وقضايا مهمة تخص المرأة المصرية والعربية، وقال: «مسلسل روجينا الجديد في رمضان هيضايق الرجّالة، وأنا بسمع بس مطنّش، ورد فعلي مش هيبان دلوقتي خالص، لكن موافق عليه وعلى فكرته.. وإن شاء الله يعجب الجمهور».

إطلالة الفنانة روجينا في فعاليات مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة

شاركت روجينا جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا من فعاليات مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة خلال حضورها فعاليات مهرجان البحرين السينمائى، ارتدت فستانا باللون البيج الفاتح ذي الأكتاف المنفوشة، اعتمدت على وضع مكياج بسيط وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

آخر أعمال روجينا

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة روجينا كان مسلسل «سر إلهي »الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024، ودارت أحداث مسلسل سر إلهي للفنانة روجينا، في إطار تشويقي، حول معاناتها في الحصول على حقها في الميراث بعد وفاة والدتها، كما تتعرض للخيانة من قبل المقربين منها مع زوجها، مما يدفعها إلى ترك مدينتها في المنصورة وتذهب للقاهرة، لتتصاعد الأحداث، ويحدث تحول في حياتها.

أبطال مسلسل سر إلهي

شارك في بطولة مسلسل سر إلهي مع الفنانة روجينا كلا من الفنان أحمد مجدي، رنا رئيس، الفنانة الأردنية مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، الشابة مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، المسلسل من تأليف أمين جمال، إخراج رؤوف عبد العزيز.