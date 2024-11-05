الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تفاصيل مهرجان الموسيقى الكلاسيكية الخامس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل مهرجان الموسيقى الكلاسيكية الخامس - أخبار كلمتك

تفاصيل مهرجان الموسيقى الكلاسيكية الخامس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:09 مساءً -  أعلنت جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل تفاصيل الدورة الخامسة لمهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى الكلاسيكية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمتحف الخاص داخل القصر التاريخي.

cd2a480bdf.jpg

 وقال الأمير عباس حلمى رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المهرجان: إن إقامة الدورة الخامسة هذا العام جاءت بعد أن تم إلغاؤها العام الماضى نتيجة أحداث غزة، وتعقد هذه الدورة بعد موافقة اللجنة العليا للمهرجانات.

وتابع أنه بسبب ما تتعرض له لبنان من حرب قرر مجلس إدارة الجمعية تقليص أيام المهرجان من أربعة أيام إلى يوم واحد فقط تعاطفا مع الشعب اللبنانى الشقيق، مضيفا أنه كان من الصعب إلغاؤه تقديرا لموافقة لجنة المهرجانات برئاسة وزير الثقافة واحتراما لوزارة الآثار التي ترعى المهرجان منذ انطلاقه.

 

28f4b98d8c.jpg

نشر الموسيقى الكلاسيكية 

 وأشار الأمير عباس إلى أن المهرجان يهدف إلى نشر الموسيقى الكلاسيكية التى تعد أحد ألوان الإبداع الجاد، كما يساهم فى مساعى الارتقاء بالذوق العام وخلق جسور للتواصل الفنى مع مختلف دول العالم باعتباره الحدث النوعي الوحيد فى مصر والشرق الأوسط المتخصص فى الموسيقى الكلاسيكية.

وأوضح أن المهرجان يقام مساء السبت 9 نوفمبر بالقاعة الذهبية بقصر المنيل، ويضم فاصلين للمؤلفات العالمية حيث يقدم الأول مجموعة الهارب المصري، أما الثانى لمغنى الأوبرا التينور رجاء الدين أحمد والسوبرانو رشا طلعت، بمصاحبة عازفة البيانو الإيطالية ماكرى سيمون، كما يتم تقديم جائزة التينور العالمى الراحل حسن كامى المدير الفنى السابق للمهرجان لأحسن فنان بهدف تشجيع النماذج الشابة فى الغناء والعزف الكلاسيكي.

7fa81e6c74.jpg

وأكد أن الجمعية تعمل منذ تأسيسها على رفع كفاءة بعض المنشآت بالقصر من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة من أهم أهدافه إحلال وتجديد بعض قاعات المتحف الخاص من خلال تبرعات الأعضاء وعدد من الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدنى منها مؤسسة مؤمنة كامل للتنمية الثقافية.  

يذكر أن مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى الكلاسيكية تنظمه جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل برئاسة الأمير عباس حلمى، وشهد خلال دوراته السابقة مشاركة رموز الغناء والعزف الكلاسيكى، منهم الموسيقار العالمى رمزى يسى المدير الفنى للمهرجان، السوبرانو العالمية فرح الديبانى، فاطمة سعيد، جالا الحديدى، وغيرهم من المغنيين والعازفين والفرق الموسيقية العالمية.

 وياتى فى إطار جهود الجمعية للحفاظ على التراث المصري متمثلا في قصر الأمير محمد علي، من خلال ترميم وتجديد قاعات المتحف الخاص، وكذلك محتويات القصر من سجاد أثرى وغيره ويهدف إلى تنشيط السياحة لذلك الصرح الأثري الكبير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق