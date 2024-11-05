مشاهير العرب - بعد تعرضها للتنمر.. أسما شريف ترد على منتقديها: «أنا تخينة عشان الأدوية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - ردت أسما شريف منير، على الانتقادات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، بعد ظهورها بزيادة ملحوظة في الوزن، في مهرجان الجونة السينمائي.

وكشفت أسما شريف منير، عن الأسباب التي أدت إلى هذا التغير الجسدي، مؤكدة أنها تخضع لعلاج يتسبب في زيادة الوزن.

وقالت أسما شريف منير في تصريحات لها: «اتعرضت للتنمر وأنا دلوقتي تخنانة، أنا تخينة عشان باخد دواء عشان كان بيجيلي نوبات هلع وصرع، ومش قادرة أنزل من البيت من كتر الخوف».

أسما شريف منير توجه رسالة دعم لـ شيرين

وحرصت الفنانة أسما شريف منير، خلال الفترة الماضية على توجيه رسالة دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الأخيرة مع شركة روتانا، وحذف أغانيها من على «يوتيوب».

ونشرت أسما شريف منير عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مقطع فيديو وهي تقوم بغناء «بتمنى أنساك» لـ شيرين عبد الوهاب، وكتبت: «شيرين عبد الوهاب موهوبة بشكل فريد جداً، نفسي الناس تبطل تحكم على البشر اللي زيهم، الأخبار اللي بتنزل والناس تقعد تقول ما كفاية قرفتونا والحاجات دي مش بمزجها على فكرة، الأخبار دي بتنزل من غير حتى استئذان، أنا بقول كدة لأني أكتر واحدة حاسة بإحساس أني عشان قبلت أكون شخصية عامة فالكلام عني بقي مباح والناس بتقول رأيها من غير أي مراعاة لمشاعر أي حد».