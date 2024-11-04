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مشاهير العرب - منى زكي تنهار بالبكاء بمهرجان البحرين السينمائي لهذا السبب - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - منى زكي تنهار بالبكاء بمهرجان البحرين السينمائي لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - منى زكي تنهار بالبكاء بمهرجان البحرين السينمائي لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - انهارت الفنانة منى زكي بالبكاء، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية عن دور المرأة في صناعة السينما التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان البحرين السينمائي، وذلك بسبب تذكرها لفترة تعرضت فيها لانتقادات عنيفة من الجمهور.

وأشارت منى زكي، خلال الجلسة، إلى أن هذه الانتقادات التي تعرضت لها من قبل الجمهور خلال فترة أثرت على حالتها النفسية والمزاجية بشكل كبير، ودفعتها للبقاء في منزلها لمدة تزيد على 4 أو 5 أعوام، بحسب قولها، ولكنها في النهاية نجحت في تجاوز هذه المحنة بفضل الدعم الذي تلقته من قبل أسرتها وزملائها.

وأكدت أن أسرتها دائما تساندها وتقف بجانبها قائلة: «هما اللي بيخرجوني من أي انكسار أو ضياع ممكن أمر بيه، وكمان أنا بعلم نفسي وبقولها إن عندي حاجات أهم من أي حد يحاول يكسرني».

آخر أعمال منى زكي

ويذكر أن فيلم الرحلة 404، كان آخر أعمال الفنانة منى زكي وحقق الفيلم نجاح كبير خلال فترة عرضه بدور العرض السينمائي.

ودارت أحداث فيلم رحلة 404، حول غادة التي تسعى للابتعاد عن ماضيها بكل أخطائه وبداية حياة جديدة، لتكتشف بعد ذلك أن الماضي يطاردها بقسوة، وفي الوقت الذي تسعى فيه للذهاب إلى رحلة الحج، تتفاجأ بأزمات صعبة تجعلها في ورطة ولا تجد من ينقذها.

أبطال فيلم رحلة 404

شارك في بطولة فيلم رحلة 404، بجانب منى زكي نخبة من نجوم الفن أبرزهم: محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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