مشاهير العرب - فيفي عبده تكشف عن تعاونها مع ويجز في أغنيته الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - فاجأت الفنانة فيفي عبده جمهورها بتصريحاتها حول تعاونها مع مطرب الراب الشهير ويجز، مشيرة إلى أنها ستكون على الغلاف الخاص بالأغنية.

وقالت فيفي عبده خلال إحدى لقاءاتها التليفزيونية إلى أن مطرب الراب ويجز انتهى من تسجيل أغنية جديدة وأنها ستكون على الغلاف الخاص بالأغنية، واكتفت بهذه التفاصيل، قائلة: «خلوها مفاجأة بقى هو هينزلها إن شاء الله»، مشيرة إلى أنه من المطربين التي تحب الاستماع لهم.

آخر أعمال ويجز

طرح مطرب الراب ويجز خلال الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان «العربي أصلي»، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.

وجاءت كلمات أغنية «أصلي عربي» التي تسلط الضوء على الهوية العربية والأصول العريقة كالتالي:

«أشعار الحب على لساننا ويا بختك يا اللي بتفهمنا

هتكبر وتشوف الدنيا ولا تلقى في جمال عاداتنا

وفّينا ونفّعنا الدنيا ومحدش غيرنا هينفعنا

فرسان تواضعنا وأدبنا نسّانا نقول عملنا

أُبحر في بحور الشعر غير اللي مقالوش الحبر

أقضي حياتي بتعلم في بلاد الجمال والسحر

في بلاد الكرم والجود في بلاد الإحساس موجود

في بلاد الإنسان له أخوه يقوله بيحصل إيه في دنيتك

ومفيش بينا فرق كبير نفس بيوتنا والتأثير

في جمالنا مشتركين وجُمال علشان مختلفين

بيحاولوا في حاجة توجعنا ١٠٠ مرة وقعنا ورجعنا

بالعربي علشان فاهمين بالعربي لغتنا تجمعنا

في بلادي وفي غربتي مانساش أصلي وهويتي

فني وحضارتي وشخصيتي

بغني عربي وبلهجتي

في بلادي وفي غربتي

مانساش أصلي وهويتي

فني وحضارتي وشخصيتي

بغني عربي وبلهجتي».