بدءًا من اليوم، عرض 12 مسلسل كوري جديد فى نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:24 مساءً - تضمنت الدراما الكورية في شهر أكتوبر الماضي أعمالًا شهيرة مثل Family by Choice وHellbound 2 وSpice Up Our Love، لكن الدراما الكورية القادمة في نوفمبر الجاري هي مزيج جذاب من العناوين المنتظرة بشدة من كل عشاق الدراما الكورية فى مصر والوطن العربي.

ونستعرض فى التقرير التالي أبرز 12 دراما كورية من المقرر عرضها فى شهر نوفمبر الجاري.

1. Brewing Love

بعد The Uncanny Counter 2، تعود Kim Sejeong التي طال انتظارها في Brewing Love والذي من المقرر عرضه اليوم الموافق 4 نوفمبر

يعرض المسلسل الكوري الكوميدي الرومانسي قصة حب تخفق لها القلوب بين ملكة مبيعات شديدة العاطفة في شركة خمور، وجندي سابق في القوات الخاصة، ومدير تنفيذي شديد الحساسية لمصنع جعة.

يشارك في بطولة Brewing Love أيضًا لي جونج وون وشين دو هيون وبيك سونج تشول، ومن المقرر بثه على منصة Viki الالكترونية.

2. Gangnam B-Side

ينتظر عشاق النجم جي تشانغ ووك دوره في الدراما الإجرامية Gangnam B-Side التي من المقرر عرضها فى الـ 6 من نوفمبر.

ويتبع المسلسل الأصلي الجديد من Disney+ محققًا منخفض الرتبة، وسمسارًا غامضًا، ومدعيًا عامًا مجتهدًا يتعاونون للعثور على بطل نادي مفقود، ويدخل الثلاثي عالمًا خطيرًا من الرذيلة والمخدرات والفساد أثناء التنقل في منطقة جانجنام المشبوهة، والتي قد تؤدي إلى إسقاط بعض أغنى النخب في سيول، كوريا الجنوبية.

ويشارك في بطولة Gangnam B-side أيضًا Jo Woo Jin وHa Yoon Kyung وBibi، التي تلتقي مجددًا مع Ji Chang Wook بعد The Worst of Evil، وتبث على المنصات الالكترونية Disney+ وHotstar.

3. Face Me

تعرض دراما Face Me بطولة Han Ji Hyun وLee Min Ki وLee Yi Kyung وJeon Bae Soo، في يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر.

وتستكشف دراما الإثارة الطبية شراكة غير متوقعة بين جراحة تجميل مشهور ولكنه قاسٍ ومحقق جرائم عنيف، ويتعاون الثنائي غريب الأطوار لحل الجرائم من خلال استخدام جراحات إعادة البناء للضحايا، ويصبحان في النهاية مغرمين ببعضهما البعض، ويتم بث Face Me على منصة Viki.

4. Mr. Plankton

من بين الدراما الكورية القادمة التي سيتم إصدارها في نوفمبر 2024، سيكون معجبو It’s Okay to Not Be Okay أكثر اهتمامًا بـ Mr. Plankton لأنه من تأليف نفس الكاتب، جو يونج، والتي تعرض في الـ 8 من الشهر.

وتدور أحداث الدراما الكورية الرومانسية الكوميدية حول زوجين سابقين - رجل وُلد عن طريق الخطأ باسم خاطئ والمرأة الأكثر تعاسة في العالم - يتواصلان مرة أخرى خلال رحلة الأول الأخيرة في الحياة، ويُجبر الزوجان الغريبان على مرافقة بعضهما البعض، ويلاحقهما عريس الأخير المخلص، وريث شركة مساهمة، ووالدته.

تشترك الشخصيات الفريدة في قاسم مشترك واحد وهي أنهم لا يمكنهم الاتصال أو الاندماج مع أي شخص، ويشارك في بطولة دراما السيد بلانكتون وو دو هوان ولي يو مي، مما يمثل أول تعاون لهما على الشاشة في دراما كورية، إلى جانب أوه جونج سي وكيم هاي سوك، وسيتم بثه على منصة نتفليكس.

5. The Fiery Priest 2

يعد مسلسل الكاهن الناري أحد أشهر الدراما الكورية لعام 2019، وبعد خمس سنوات، يتم منح المعجبين موسمًا ثاني لتعرض الدراما فى 8 نوفمبر.

تدور أحداث The Fiery Priest حول كاهن كاثوليكي سريع الغضب، كان عميلًا سابقًا في جهاز المخابرات الوطني، ومحقق جبان يعملان معًا لحل قضية قتل.

ومن المقرر أن يشهد الجزء الثاني من سلسلة الأكشن الكوميدي والجريمة فريق عمل الكاهن الناري الأصلي وهو يتصدى لعصابة مخدرات بينما ينضم إليهم محقق مخدرات متحمس.

يمثل The Fiery Priest 2 عودة كيم نام جيل وكيم سونغ كيون وهوني لي وكو كيو بيل إلى جانب المبتدئين بيبي وسيو هيون وو وسونغ جون، ويبث على Disney+ وHotstar.

6. Marry You

يظهر الممثل لي يي كيونغ فى دراماتان كوريتان قادمتان في شهر نوفمبر 2024، وهم: Face Me وMarry You، وتعرض الدراما الأخيرة فى 16 من الشهر.

تعد دراما Marry You عائلية رومانسية ذات طابع كوميدي تكتشف قصة حب "الصالونات" بين عازب من جزيرة نائية وموظف حكومي من المستوى 7، يتم إرساله إلى فريق "تشجيع الزواج" لتزويج الأول، في حين أن هدف حياته هو الزواج - مع تدخل من ابنة وابن أخيه لتحقيق حلمه - فإلا أن البطلة تتعهد بالبقاء عازبة إلى الأبد.

ويشارك في Marry You أيضًا Jo Soo Min وiKon Ju-ne وJi Yi Soo، ويتم بثه على Netflix.

7. Parole Examiner Lee

وينظر عشاق الكيبوب دراما Parole Examiner Lee من بطولة عضو فرقة الكيبوب Girls' Generation الجميلة Yuri إلى جانب Go Soo وBaek Ji Won وLee Hak Joo، والتي تعرض فى 18 نوفمبر.

تشهد الدراما القانونية المثيرة قصة محامٍ صارم يصبح قاضي إفراج مشروط لمنع المجرمين غير التائبين من الحصول على إفراج مشروط من خلال المال والعلاقات، ويصطدم المحامي بضابطة شرطة ملتزمة بتحقيق العدالة داخل القانون.

8. When the Phone Rings

يعود الممثل Yoo Yeon Seok إلى الدراما الكورية التي طال انتظارها في When the Phone Rings، والمقرر عرضها فى 22 نوفمبر الجاري.

مسلسل الإثارة والغموض الرومانسي هو قصة رائعة تركز على الزواج من أجل المظهر - كانا في زواج مرتب لمدة ثلاث سنوات مع الحد الأدنى من التواصل - تنقلب حياتهما رأسًا على عقب عندما تلقيا مكالمة هاتفية تهديد من مختطف غامض.

في حين أن الزوج هو المتحدث الرئاسي الأصغر سنًا والذي يبدو مثاليًا، وهو أيضًا ابن عائلة سياسية بارزة، فإن زوجته مترجمة لغة الإشارة فقدت صوتها بسبب الاكتئاب، “عندما يرن الهاتف” يمثل أول تعاون على الشاشة لـ Yoo Yeo Seok مع Chae Soo Bin بينما يشارك في البطولة أيضًا Heo Nam Joon وJang Gyu Ri، وسيتم بث العرض على Netflix.

9. Love Your Enemy

Love Your Enemy هي دراما كوميدية رومانسية تستكشف العلاقة بين الأعداء والعشاق بين رئيس مدرسة Dokmok الثانوية الجديد ومعلمة التربية البدنية، ومن المقرر عرضه فى 23 نوفمبر الجاري.

وُلد الزوجان الغريبان في نفس اليوم بنفس الاسم لكنهما كانا أعداء لأجيال، ويلتقي الأعداء بشكل غير متوقع بعد 18 عامًا، هذه المرة كرئيس وموظف، بينما تنذر خلافات عائلتهم بانفصال مؤلم مع منعطفات مصيرية.

Love Your Enemy من بطولة Ju Ji Hoon وJung Yu Mi وLee Si Woo وKim Ye Won.

10. The Trunk

قبل العودة بدوره في Squid Game 2، يعود Gong Yoo إلى الدراما الكورية التي طال انتظارها في The Trunk مع Seo Hyun Jin، مما يمثل أول تعاون على الشاشة لنجوم الهاليو، والتي تعرض فى 29 نوفمبر.

يروي مسلسل الغموض الرومانسي قصة NM، وهي خدمة التوفيق بين الأشخاص التي تضع العملاء في زواج قائم على العقد مع الزوج المرغوب فيه، وتدخل نائبة رئيس شركة NM، التي تختار البقاء عازبة على الرغم من مهنتها، في زواج تعاقدي غير متوقع مع منتج موسيقي من خلال مؤسستها بعد فشل زواج الأخير الأول. وذات يوم، يتم الكشف عن صندوق غامض في البحيرة، حيث يتم الكشف عن أسرار NM القذرة، وتبث The Trunk على منصة Netflix.

11. The Tale of Lady Ok

The Tale of Lady Ok هي دراما رومانسية تاريخية تستكشف نجاح عبدة تصبح خبيرة قانونية في جوسون من خلال تزوير اسمها ومكانتها وحتى زوجها.

ووسط لعبة البقاء، تلتقي براوي قصص مقنع يسافر حول العالم، ويروي الروايات للناس، والذي يقع في حبها من النظرة الأولى ويتعهد بحمايتها حتى بعد اكتشاف سر هويتها "ذات الوجهين".

سيتم بث The Tale of Lady Ok على Netflix فى الـ 30 من نوفمبر ويشارك في بطولته Lim Ji Yeon وChoo Young Woo وYeonwoo وKim Jae Won.

12. Kind-hearted Sunjoo

تدور دراما Kind-hearted Sunjoo فى اطار انتقامي كوميدي حيث تركز على مصممة ديكورات داخلية بارعة كرست نفسها لنجاح زوجها.

لكنها تجد نفسها فجأة مطلقة بعد أن خانها زوجها بإقامة علاقة خارج إطار الزواج مع وريثة إحدى الشركات بسبب طموحاته المفرطة، والآن هي عازمة على التحرر من زواج سيئ والبدء من جديد ببناء منزل "جديد"، ولكن ليس قبل السعي للانتقام المرضي من زوجها المخادع.

العمل من بطولة سون جو الطيبة القلب شيم يي يونج وسونغ تشانغ إيوي وتشوي جونج يون وجونج يونج سوب، ولم يتم الإعلان عن يوم العرض بالتحديد ولكن اكدت الشركة المنتجة انه في نوفمبر.

