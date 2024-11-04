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مشاهير العرب - «نوبات هلع وصرع».. أسما شريف منير تكشف عن سبب زيادة وزنها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «نوبات هلع وصرع».. أسما شريف منير تكشف عن سبب زيادة وزنها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نوبات هلع وصرع».. أسما شريف منير تكشف عن سبب زيادة وزنها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:56 مساءً - تحدثت أسما شريف منير، عن سبب زيادتها في الوزن خلال الفترة الأخيرة وبشكل ملحوظ.

سبب زيادة أسما شريف منير في الوزن

وكشفت أسما شريف منير في تصريحات لها: «اتعرضت للتنمر وأنا دلوقتي تخنانة، أنا تخينة عشان باخد دواء عشان كان بيجيلي نوبات هلع وصرع، ومش قادرة أنزل من البيت من كتر الخوف».

أسما شريف منير

وتابعت أسما شريف منير: «أنا مش عايزة استسهل وأروح أعمل تكميم، مفيش أي اعتراض على التكميم لكن أنا عايزة أحافظ على أكلي ورياضتي خسيت شوية وبرجع أتخن تاني، والحقن مش هتنفع معايا لأني شايلة الغدة».

أسما شريف منير توجه رسالة دعم لـ شيرين

وحرصت الفنانة أسما شريف منير، خلال الفترة الماضية على رسالة دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الأخيرة مع شركة روتانا، وحذف أغانيها من على «يوتيوب».

ونشرت أسما شريف منير عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مقطع فيديو وهي تقوم بغناء «بتمنى أنساك» لـ شيرين عبد الوهاب، وكتبت: «شيرين عبد الوهاب موهوبة بشكل فريد جداً، نفسي الناس تبطل تحكم على البشر اللي زيهم، الأخبار اللي بتنزل والناس تقعد تقول ما كفاية قرفتونا والحاجات دي مش بمزجها على فكرة، الأخبار دي بتنزل من غير حتى استئذان، أنا بقول كدة لأني أكتر واحدة حاسة بإحساس أني عشان قبلت أكون شخصية عامة فالكلام عني بقي مباح والناس بتقول رأيها من غير أي مراعاة لمشاعر أي حد».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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