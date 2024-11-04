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انتعاشة قوية لعصام عمر في السينما والتلفزيون - أخبار كلمتك

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انتعاشة قوية لعصام عمر في السينما والتلفزيون - أخبار كلمتك

انتعاشة قوية لعصام عمر في السينما والتلفزيون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:43 صباحاً - يعد الفنان الشاب عصام عمر، من أبرز الفنانين الشباب علي الساحة بالوقت الحالي، خاصة بعد مشاركة فيلمه “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” في مهرجان فينسيا السينمائي" في دورته الـ 81.  

عصام عمر في السينما والتلفزيون 

ويعيش عصام عمر خلال الفترة المقبلة حالة من الانعاش الفني في السينما والتلفزيون وذلك بعد نجاح “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”. 

ويخوض الفنان عصام عمر تجربة تليفزيونية جديدة بالماراثون الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل تليفزيوني يحمل اسم “نص الشعب اسمه محمد”. 

ويأتي المسلسل من تأليف محمد رجاء وبتوقيع المخرج عبد العزيز النجار، وينتمي العمل لـ اللايت كوميدي عائلي.

كما يواصل الفنانان طه دسوقي وعصام عمر تجهيز فيلم “سيكو سيكو” تحت قيادة المخرج عمر المهندس ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصوير مشاهد العمل. 

فيلم سيكو سيكو 

واستغرق المخرج عمر المهندس، ٨ أشهر في تحضير فيلم سيكو سيكو لطه دسوقي وعصام عمر، حيث أن “المهندس” حرص علي قراءة سيناريو الفيلم جيد والذي قام بكتابته محمد الدباح. 

تفاصيل فيلم سيكو سيكو 

وفيلم سيكو سيكو، من بطولة عصام عمر وطه دسوقي وعلي صبحي ودانا هشام وخالد الصاوي ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدي.  

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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