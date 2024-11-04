أبرزها وفاة والده وانفصاله عن زوجته، أزمات في حياة محمد حماقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:22 صباحاً - يحتفل الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده الـ 49، وحقق عددا من النجاحات على مدار مشواره الفني، ولكن لم تخل حياته من الأزمات، مثل غيره من النجوم، حيث إن هناك عددا من الأزمات لا تُنسى في حياة محمد حماقي.

وترصد كلمتك خلال هذا التقرير بعض الأزمات التي مر بها محمد حماقي في حياته.

وفاة والده

وفي مقدمة هذه الأزمات تعرضه لأحد المواقف الصعبة أثناء تصوير كليب لأحد أغاني ألبومه الجديد "عمره ما يغيب" حيث توفي والده بعد صراع طويل مع المرض، وأثرت وفاة والده على نفسيته بشكل كبير، فقام بغناء أغنية "ما بلاش" إهداء له في عام 2014.

وفاة عمته

وكانت عمة حماقي من أقرب الشخصيات لقلبه، والتي يجد فيها راحته النفسية مثلما كان يجد مع والده، ولكن كان للقدر كلمة أخرى حيث توفيت في عام 2018، بعد صراع مع المرض، حيث تسببت في حزن كبير له، ووصف حزنه على فراقها قائلا: "توفت اللي كانت بتفكرني بأبويا الله يرحمه وكانت مصبراني على غيابه بعد وفاته".

جلطة بالقلب

وخلال تصوير ألبومه "من قلبي بغني" تعرض حماقي للإرهاق الشديد مما جعل المحيطين به ينقلونه للمستشفى وكان قد تعرض لثلاث جلطات في القلب دفعة واحدة وأجرى على إثرها عمليتين جراحيتين في القلب، ثم أجرى بعدها عملية قسطرة في القلب.

انفصاله عن زوجته

ومن أصعب المواقف والفترات في حياة محمد حماقي، هي فترة انفصاله عن زوجته نهلة الحاجري، حيث انفصلا لمدة عامين، وحدث الأمر بهدوء تام، لكنهما عادا لبعضهما مرة أخرى، وعبر عن صعوبة هذه الفترة في لقائه مع صاحبة السعادة، قائلًا: عدى عليا سنتين ماكنتش عايز أشوف حد تاني غيرها، وماكنتش بنام لما أتخيل إنها ممكن تتجوز حد تاني، والحمد لله إننا رجعنا خاصة أنني بحبها بعقلي ومشاعري.

كسر في القدم

وأصيب "حماقي" بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومه "كل يوم من ده" بكسر فى قدمه اليسرى، وذلك أثناء قيامه بمباراة لكرة القدم مع أصدقائه في أحد الملاعب الخاصة في السادس من أكتوبر، وبعد ذلك نقل إلى المستشفى، وعلى أثرها قام بتركيب شريحة و٦ مسامير لكي يتم تثبيت العظام المكسورة بإحدى المستشفيات الكبرى في مدينة الشيخ زايد.

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