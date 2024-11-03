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على صبحي يشارك نيللي كريم بطولة " ناقص ضلع" - أخبار كلمتك

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على صبحي يشارك نيللي كريم بطولة " ناقص ضلع" - أخبار كلمتك

على صبحي يشارك نيللي كريم بطولة " ناقص ضلع" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:58 مساءً - تعاقد الفنان علي صبحي علي المشاركة في بطولة مسلسل ناقع ضلع مع الفنانة نيللي كريم، ومن المقرر أن يبدأ التصوير نهاية نوفمبر الجاري.

تفاصيل مسلسل ناقص ضلع 


والمسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

 

وتصور نيللي كريم حاليا مشاهدها في فيلم “هابي بيرزداي”، برفقة كل من: شريف سلامة وحنان مطاوع، ولم يتحدد موعد طرح الفيلم للعرض السينمائي بعد.

ويعرض لنيللي كريم حاليًا في دور العرض فيلم “السرب” الذي يشارك في بطولته كل من: أحمد السقا وشريف منير ومحمد ممدوح ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.

وجسدت نيللي كريم في دراما رمضان 2024 دور البطولة في مسلسل “فراولة”، بمشاركة شيماء سيف وصدقي صخر ولبنى ونس وأحمد فهيم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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