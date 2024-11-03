مشاهير العرب - «الليثي» رئيسا للجنة تحكيم الفيلم الفلسطيني بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:55 مساءً - أعلن الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اختيار الدكتور عمرو الليثي نائب رئيس غرفة صناعة السينما، رئيسا للجنة تحكيم الفيلم الفلسطيني.

وقال فهمي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم /الأحد/ - إن اللجنة تضم في عضويتها الفنان الكبير مصطفي شعبان والمنتجة الكبيرة ليالي بدر، موضحا أن اللجنة منوط بها مشاهدة وتقييم الأفلام الفلسطينية المشاركة بالمهرجان.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي سوف يبدأ فعالياته خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي، وسيتم عرض فيلم فلسطيني في افتتاح المهرجان.

يذكر أن الدكتور عمرو الليثي أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما وعضو مجلس أكاديمية الفنون ونائب رئيس غرفة صناعة السينما رئيس مجلس إدارة مركز بحوث واستطلاعات الرأي العام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعضو المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمه التعاون الإسلامي.