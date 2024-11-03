مهرجان القاهرة السينمائي يعلن مقاطعته للمنتجات والشركات الداعمة لإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:59 مساءً - قال الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: إن جميع رعاة الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مصريون وبعيدين تمامًا عن المنتجات والشركات التي تم مقاطعتها أو الداعمة للكيان الصهيوني وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

كما أكد حسين فهمي ضرورة الالتزام بالدريس والزي الرسمي لأنه ضروري فى جميع المهرجانات السينمائية المحترمة ويجب على جميع الحضور الالتزام بالمظهر العام.

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