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مهرجان القاهرة السينمائي يكشف الإحصائية الكاملة لأفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

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مهرجان القاهرة السينمائي يكشف الإحصائية الكاملة لأفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يكشف الإحصائية الكاملة لأفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:59 مساءً - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.
أوضح المهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل، أن الإحصائية هي كالآتي: 


إجمالي الأفلام المشاركة بالدورة المقبلة: 194 فيلم
عدد الدول المشاركة 72 دولة 
عروض السجادة الحمراء: 16 فيلمًا 
عدد العروض العالمية الأولى: 37  فيلمًا
عدد العروض الدولية الأولى: 8 أفلام 
عدد عروض الشرق الأوسط وأفريقيا: 119 فيلما 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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