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مشاهير العرب - اليوم.. عزاء مصطفى فهمي بمسجد عمر مكرم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اليوم.. عزاء مصطفى فهمي بمسجد عمر مكرم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. عزاء مصطفى فهمي بمسجد عمر مكرم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:56 مساءً - يستقبل الفنان حسين فهمي، اليوم الأحد، عزاء شقيقه الفنان مصطفى فهمي، الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 82 عاما.

موعد ومكان عزاء مصطفى فهمي

ومن المقرر أن يقام عزاء مصطفى فهمي، اليوم عقب صلاة المغرب، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

الفنان مصطفى فهمي

الفنان مصطفى فهمي

وبدأ مصطفى فهمي، مشواره الفني كمساعد تصوير في فيلم «أميرة حبي أنا» عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي، ثم شارك عام 1976م بأربعة أعمال «قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية»، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتليفزيون والتي من أبرزها كان «قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال».

مصطفى فهمي

وكان من أبرز أعماله السينمائية «أين عقلي، المليونيرة النشالة، البنت اللي قالت لا، الحب في غرفة الإنعاش، لصوص خمس نجوم، الوردة الحمراء، السرب، وموعد مع القدر».

ومن أبرز أعماله الدرامية «الرجل الذي أحبه، دموع في عيون وقحة، محمد رسول الله، زائر الليل، الضابط والمجرم، نار ودخان، أبيض وأسود، بنت سيادة الوزير، امرأة وثلاثة وجوه، الصياد والأفعى، القلب يخطىء أحيانا، قسمتي ونصيبي، نكدب لو قلنا ما بنحبش، مأمون وشركاه، مليكة، بابلو، وقضية معالي الوزيرة».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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