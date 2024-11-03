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مشاهير العرب - عفاف شعيب: حسن يوسف كان خلوقا ومتدينا.. ويوصينا دائما بالصلاة (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عفاف شعيب: حسن يوسف كان خلوقا ومتدينا.. ويوصينا دائما بالصلاة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عفاف شعيب: حسن يوسف كان خلوقا ومتدينا.. ويوصينا دائما بالصلاة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:41 مساءً - كشفت الفنانة عفاف شعيب، عن ذكرياتها مع الفنان الراحل حسن يوسف، وذلك عقب حضورها العزاء الذي أقيم أمس بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير بالقاهرة.

وذكرت عفاف شعيب، موقف للراحل حسن يوسف، قائلة: «إنسان خلوق كان محترم ومتدين، ولما كنا في مسلسل الشعراوي كان يجمع كل الناس يلا صلاة الظهر، ويؤمنا هو والمخرج مصطفى الشال، كان يقول التصوير بتيجي الممثل أو الممثلة يقعدوا ساعتين تلاتة يعملوا مكياج ويعملوا شعرهم، والصلاة أهم من أي حاجة 5 أو 10 دقائق هتاخد وقت ايه يعني، الصلاة أهم من أي حاجة».

وتابعت: وكان يجمع كل الكاست العمال والممثلين وكلنا كنا نصلي جماعة، كان شيء جميل وربنا يجعله في صحيفة حسناته، وبعدين الفنان رشوان توفيق شاف له رؤيا جميلة جدًا لقيته بيكلمني ويقولي شفت له رؤيا محصلتش، الله يرحمه».

وفاة حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف، عن عالمنا الثلاثاء 29 أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز 90 عاما، وأعلن عن خبر الوفاة محمد يوسف شقيق الفنان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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