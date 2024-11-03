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مشاهير العرب - مايا دياب تشعل حفل زفاف ابنة بسمة وهبة.. وتوجه رسالة للمصريين - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مايا دياب تشعل حفل زفاف ابنة بسمة وهبة.. وتوجه رسالة للمصريين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مايا دياب تشعل حفل زفاف ابنة بسمة وهبة.. وتوجه رسالة للمصريين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:41 مساءً - أحيت الفنانة اللبنانية مايا دياب، حفل زفاف ابنة الإعلامية بسمة وهبة، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، مساء السبت 2 نوفمبر 2024.

مايا دياب في حفل زفاف ابنة بسمة وهبة وتوجه رسالة للمصريين

وأشعلت الفنانة مايا دياب، حفل زفاف ابنة بسمة وهبة، وقدمت عددًا من أغانيها، وقالت مايا دياب قبل غنائها في حفل الزفاف: «راح غني باللبناني أغنية للعروسة ونعمل الدبكة اللبنانية، بعرف إن المصريين بيحبوها».

وتابعت: «بالوضع الصعب اللي نحنا بنمر بيه في لبنان ناس كتير وقفوا معنا وبعتوا لنا رسايل بس أصدق من رسايل المصريين بمحبتهم للبنان ما شفت».

آخر أعمال مايا دياب

وكانت آخر أعمال مايا دياب، طرحها لأغنية «طاقة إيجابية» التي حققت نجاحا كبير عبر المنصات الرقمية، وتعاونت مع الشاعر محمد يحيى، وإخراج خالد نبيل في إصدارها، والذي من المتوقع أن تشهد الأغنية نجاحا كبيرا، حيث حققت أكثر من ألف مشاهدة في نصف ساعة من زمن طرحها.

وجاءت كلمات أغنية «طاقة إيجابية» كالآتي: «مش عایزه سلبیات انا عایزه طاقة ایجابیه الفتره دي بالذات عایزه افصل بس شویه عایزه اركب طیارات واسافر استمتع بالحیه واعیشھا بس لیا مشیزه ھموم ومشاكل عاحدزه بتھ. الصباح الباكر ھاخد من الشمس بوسة فا تغیر مني النجوم والبس أحلى فستان أخلي القمر یتاخر مش عایزه سلبیات انا عایزه طاقة ایجابیه لو فی حد زعلان میجیش تزمسحھا فیا انا عايزه فلوس وهدايا وأبايبي يبقوا معايا نرقص ونهد الدنيا ومفروش الأرض. واعمل كل الي فنفسي ومفيش حد يحاسبني مش عایزه سلبیات انا عایزه طاقه ایجابیه لو فی حد زعلان میجیش یمسحھا فیا مش عایزه سلبیات انا عایزه طاقة ایجابیه الفتره بالذات».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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