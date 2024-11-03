عمرو منسي يكشف لـ"كلمتك" عن أمنيته للنسخة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:20 صباحاً - أعرب المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي عن سعادته بنجاح الدورة السابعة من المهرجان التي اختتمت فعالياتها مساء الجمعة الماضي.

وأكد “منسي” في تصريحات خاصة لـ"كلمتك" أن الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي حققت أهدافها، خاصة فيما بتعلق بدعم صناعة السينما والمبادرات المتنوعة والمواهب الفنية الشابة.

وعن أمنيته للدورة المقبلة من المهرجان قال منسي: "أتمنى أن يكون هناك هناك حضور مكثف من الفنانين الأجانب والفنانين المصريين، مثل: كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد حلمي، لأن الجمهور افتقدهم هذا العام، وأتمنى أن تسمح ظروفهم العام المقبل بالحضور".

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