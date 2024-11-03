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آخرهم مسلسل وتر حساس، أبرز مشاركات الفنان محمد علاء في عالم الدراما التليفزيونية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 05:04 صباحاً - يُعتبر الفنان محمد علاء من أبرز الوجوه الفنية في الساحة المصرية، حيث استطاع أن يترك بصمته في عالم الدراما والسينما بفضل موهبته، ونجح في أن يثبت من عمل لآخر أنه جدير بالمكانة التي وصل إليها والتي يعكسها حجم دوره في مسلسله الجديد وتر حساس، الذي يشارك فيه إلى جانب نخبة من النجوم.

ويجسد محمد علاء في مسلسل وتر حساس شخصية رشيد الذي يواجه تحديات متعددة في حياته، خاصة على المستوي العائلي، مما يجعله في حالة من التوتر الدائم. محمد علاء، حيث أنه واقع في غرام سلمى “صبا مبارك”، ويقرر الطلاق من زوجته وابنة خالتها كاميليا “إنجي المقدم” ليكون أمامه فرصة للاجتماع بحبيبته، ولكن الأوضاع معقدة، ومن خلال أدائه المميز، نجح محمد علاء في تجسيد هذا التعقيد والصراع بين القلب والعقل.

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أبرز أعمال محمد علاء في الدراما التليفزيونية

ولمحمد علاء قبل وتر حساس مسيرة ناجحة في عالم الدراما، حيث بدأ محمد علاء مسيرته الفنية في٢٠٠٤ من خلال شخصية جعوين بمسلسل رمال، وفي ٢٠٠٩ شارك في مسلسل الفنانة يسرا “خاص جدًا”، ثم شخصية منصور عام ٢٠١٠ بمسلسل عرض خاص، وفي عام ٢٠١٠ أيضًا قدم محمد علاء شخصية سامي في مسلسل الحارة، وفي ٢٠١١ شارك في المسلسل الشهير المواطن إكس حيث قدم شخصية جاميكا.

وفي ٢٠١٢ شارك محمد علاء بشخصية حاتم منجاوي في مسلسل سر علني، وكان عام ٢٠١٧ ثريًا بالأعمال التي شارك بها محمد علاء، وهي لأعلى سعر، وسابع جار، وأنا شهيرة أنا الخائن، وشارك في مسلسل اختفاء مع نيللي كريم عام ٢٠١٨، وفي رمضان ٢٠١٩ قدم شخصية إياد في مسلسل قمر هادي، ودكتور خالد في زي الشمس.

وواصل محمد علاء مشاركاته الناجحة في عالم الدراما، ويعتبر دوره في مسلسل البرنس عام ٢٠٢٠ من أبرز الأدوار التي قدمها والتي ساهمت في زيادة شهرته، وفي مسلسل الاختيار ٢ كان لمحمد علاء دور بارز في هذا المسلسل الوطني ساهم في تعزيز مكانته في عالم الفن حيث قدم شخصية الإرهابي همام عطية، وفي مسلسل رسالة الإمام عام ٢٠٢٣ قدم شخصية بارزة وهي “صهيب”.

مسلسل بين السطور علامة فارقة في مشوار محمد علاء

يشكل مسلسل بين السطور، الذي عرض هذا العام، محطة هامة في مشوار محمد علاء الفني، حيث جسد شخصية جيمي أندرسون بطل الرماية العالمي الذي حقق نجاحات على كل المستويات ولكن تجدد حبه القديم لحبيبته “صبا مبارك” يدمر حياته ومستقبله ويتسبب في قتله.

ولقد نجح محمد علاء من خلال هذا الدور إثبات أنه قادر علي إنجاح عمل فني وأنه جدير بإعادة تجربة البطولة أمام صبا مبارك من جديد في وتر حساس بتوقيع نفس مخرج “بين السطور” بما يؤكد أننا أمام موهبة لا يزال في جعبتها الكثير لتقدمه.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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