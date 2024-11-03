خريطة تلاوات القرآن المجود اليوم الأحد 1 جمادى الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 02:55 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة الأنبياء 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة الجن 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة هود 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وما تيسرمن سورة هود 15 ق

44: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود الحسينى وما تيسر من سورة الإسراء 15ق

04: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد السيد ضيف وما تيسر من سورة البقرة 30ق

43: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد حماد وما تيسر من سورة فاطر 30ق

47: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / إبراهيم الفشنى وما تيسر من سورة هود 30ق

27: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / هاشم هيبة وما تيسر من سورة الحج 15ق

14: 20 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى الواقعة/ الحديد 30ق



أما الختمة المجودة



تقدمة التلاوة د/عبدالوهاب خلاف 5ق الساعة 14:48



مصحف مجود للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد من سورة المؤمنون 27ق

39: 16 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ /محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الحديد 12ق

17:11( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ /عبدالعاطى ناصف وما تيسر من سورة الحجر 30ق

18:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /أحمد محمد عامر وما تيسر من سورتى الشورى/ الزخرف 30ق

19:05( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الإسراء 15ق

19:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة الواقعة 30ق

22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /محمد عبدالحليم سلامة وما تيسر من سورتى الانشقاق/ الأعلى 30ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود عبد الحكم وما تيسر من سورتى ق/ الانفطار 42ق

15: 24 (مساءً) للشيخ / السيد متولى عبد العال وما تيسر من سورتى المائدة /طه 44ق

01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ / حامد أحمد صلاح وما تيسر من سورة طه 15ق

03:27 (بعد منتصف الليل) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورتى الإنسان/ الطارق 29ق





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