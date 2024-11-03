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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تدافع الجمهور على سيارة رامي صبري بعد انتهاء حفله في كندا لهذا السبب - أخبار كلمتك

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تدافع الجمهور على سيارة رامي صبري بعد انتهاء حفله في كندا لهذا السبب - أخبار كلمتك

تدافع الجمهور على سيارة رامي صبري بعد انتهاء حفله في كندا لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:49 صباحاً - أحيا المطرب رامي صبري مؤخرا حفلا غنائيا في كندا وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل رامي صبري في كندا 

وتفاجأ رامي صبري بتدافع الجمهور على سيارته بعد انتهاء حفله في كندا لكي يلتقطوا معه صورا تذكارية ولبى طلبهم على الفور.

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وقدم رامي صبري خلال حفله في كندا عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح، بالإضافة إلى تقديمه ميدلي خاصًّا من أعماله. 

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وأحيا رامي صبري، مؤخرًا عددًا من الحفلات الغنائية، في عدة أماكن بين طنطا والساحل الشمالي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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