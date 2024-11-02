مشاهير العرب - «شرم الشيخ للمسرح الشبابي» يعلن عن الفائز في مسابقة «أبو الحسن سلام» للبحث العلمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 09:38 مساءً - أعلن الإعلامي والفنان جمال عبد الناصر، على هامش المؤتمر الصحفي للدورة التاسعة لـمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن الفائز في مسابقة «أبو الحسن سلام» للبحث العلمي في نسختها الرابعة.

وفازت في المسابقة هذا العام، الباحثة هبة رجب عمر شرف الدين، من مصر، عن بحثها الذي جاء بعنوان «الخطاب الأخضر في مسرح الطفل المعاصر من منظور الموروفولوجيا البيئية الاصطناعية».

وجاءت لجنة تحكيم مسابقة «أبو الحسن سلام» للبحث العلمي هذا العام مكونة من الأستاذ الدكتور ثامر العربيد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بسوريا، والأستاذة الدكتورة رانيا يحيي مدير الأكاديمية الدولية للفنون بروما، والأستاذ الدكتور محمد أبو الخير استاذ الإخراج بأكاديمية الفنون.

موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ومن المقرر انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يوم 15 نوفمبر ويمتد إلى يوم 20 من نفس الشهر، وتحمل الدورة الـ 9 للمهرجان اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي.

وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويأتي المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.