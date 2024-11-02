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مشاهير العرب - بعد تعليقها على الهالوين.. حنان ترك تتصدر التريند «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد تعليقها على الهالوين.. حنان ترك تتصدر التريند «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تعليقها على الهالوين.. حنان ترك تتصدر التريند «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 08:16 مساءً - تصدر اسم الفنانة حنان ترك، تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب رسالتها عن الهالوين التي تركتها للزائرين على باب منزلها في أمريكا.

وكانت حنان ترك، كتبت رسائل على باب منزلها في أمريكا للزائرين، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «أنا آسفة للغاية، لكننا لا نحتفل بعيد الهالوين، ولكن بما أنكم أتيتم وأضأتم عتبة بابي، سأفتح منزلي خصيصاً لكم غداً الجمعة، من الساعة 5 إلى 7 مساء، مع فطائر مصنوعة في البيت وحلوى الشوكولاتة».

وأضافت حنان ترك: «زيارتكم تعني الكثير بالنسبة لي، وبينما لا أستطيع تقديم أي حلويات للهالوين اليوم، فأنا متحمسة لمشاركة شيء مميز معكم غداً.. أتمنى لكم فصل خريف رائع».

أبرز المعلومات عن حنان ترك

ولدت الفنانة حنان ترك في القاهرة عام 1975، وبدأت مشوارها الفني في أواخر الثمانينيات، وحققت شهرة واسعة في الوسط الفني.

تنوعت أدوار الفنانة حنان ترك التي جمعت بين الطابعين الكوميدي والدرامي، حيث شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات ناجحة.

وجاءت أبرز أعمالها الفنية كما يلي: منها «العاصفة» و«سهر الليالي» و«تيتو» و«الآخر»، ومسلسل سارة وغيرها.

قررت حنان ترك الابتعاد عن الفن لفترة بعد ارتدائها الحجاب عام 2006، لتتفرغ لحياتها الأسرية وأعمالها الخاصة، ورغم ذلك، استمرت في تقديم أعمال فنية تناسب قناعاتها الشخصية، إلى أن قررت الاعتزال نهائيا عام 2012 وترك كل شئ خلفها، والتركيز مع عائلتها وزوجها.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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