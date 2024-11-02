مشاهير العرب - برفقة نجله.. أحمد حاتم يواصل تضامنه مع فلسطين «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 07:44 مساءً - يواصل الفنان أحمد حاتم، تضامنه مع فلسطين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشارك أحمد حاتم، صورة خلال تواجده مع نجله عزيز يظهر بها دعمه لفلسطين، عبر حسابه على «إنستجرام»، وتفاعل معه قطاع كبير من الجمهور.

آخر أعمال أحمد حاتم

وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم، هو فيلم العاشق، والذي حققت إيراداته حتى الآن نحو 21 مليونًا و150 ألفًا و550 جنيهًا.

أبطال فيلم العاشق

يشارك في بطولة فيلم العاشق بجانب الفنان أحمد حاتم كلًا من «أسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، وغيرهم من فنانين»، والعمل من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

قصة فيلم العاشق

تدور أحداث فيلم العاشق في إطار رومانسي، حيث تجمع أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد قصة حب تنتهى بالزواج، ويعمل الشاب طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان وتتوالى الأحدث.

مسلسل عمرو أفندي

كما حقق أحمد حاتم نجاحا كبيرا من خلال مسلسل عمر أفندي الذي عرض مؤخرًا وشارك في بطولته مجموعة من ألمع النجوم، «أية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ»، وغيرهم، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتأليف مصطفى حمدي.