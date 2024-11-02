مشاهير العرب - «إزاي قلبي طاوعني أعمل كده».. تامر حسني يعلق على دخوله «طائرا» في حفل الشروق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 07:26 مساءً - حقق حفل تامر حسني بنادي هليوبوليس الشروق، صدى جماهيريا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء التنظيم متضمنا أفكارا متجددة ومبهرة وغير مسبوقة خطفت أنظار الآلاف من محبيه، منها دخوله الحفل طائرًا وهو يغني.

وفي تعليقه على دخوله الحفل طائرًا، قال تامر حسني، عبر حسابه على «إنستجرام»: بجد حفلة فوق الروعة شكرًا للأعضاء الكرام وضيوفهم الكرام وكل الشكر لإدارة النادي المحترمة وشكر كبير أوي لعبقري التنظيم في مصر ياسر باشا الحريري».

وأعرب حسني عن اندهاشه من هذا الدخول والمخاطرة بنفسه قائلا: «الحقيقة أنا عملت دخلة أول مرة أعملها وبجد أنا مش عارف دخلت كده إزاي وإزاي قلبي طاوعني أعمل الدخله دي؟ لا وبغني ورايق أوي وبشارك الجمهور الغناء».

وأضاف: «بس أنا دايمًا بقول الحب اللي بشوفه منكم يستاهل كل المجهود الكبير اللي بعمله عشانكم وأكتر.. كل الشكر ليكم حبايب قلبي».

آخر أعمال تامر حسني

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، أغنية «يا نهار أبيض»، الذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وأغنية يا نهار أبيض، لـ تامر حسني، من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع ومكس أمين نبيل.

وتضمنت كلمات أغنية «يا نهار أبيض»، الآتي: «عليك حلاوه ملخبطاني، وكل ثانيه تحلو تاني، حبيبي جنبي شكراً يا دنيا، يا راضيه عني ومظبطاني، يا نهار أبيض عالتوليفه، ضحكتك عالقلب خفيفه، إنت ماشي ازاي كده عادي، ده الأصول تمشي بتشريفه، جمالك والله عاملي قلق».