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مشاهير العرب - لفتة إنسانية.. قرارات جديدة من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لفتة إنسانية.. قرارات جديدة من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لفتة إنسانية.. قرارات جديدة من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 06:43 مساءً - أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية قرارات جديدة بالاتفاق مع أعضاء مجلس النقابة، وذلك بعد الإسهامات والنجاحات الكبيرة الذي حققها منذ تولي منصبه خلال الفترة الماضية، وسعيه إلى انتعاش النقابة في عهده.

وكانت أبرز قرارات مصطفى كامل الجديدة في نقابة الموسيقيين، قرار المجلس بزيادة المعاش بمقدار 10٪ والتي كان مقرراً لها أن تصرف ضمن معاش شهر ديسمبر المقبل، علي أن تكون الزيادة ضمن معاش شهر نوفمبر الحالي، كما قرر زيادة روشتة العلاج الشهرية للأمراض المزمنة لتصبح 700 جنيه بدلاً من 600.

مصطفى كامل

وفي لفتة إنسانية، أهدى نقيب الموسيقيين هذه القرارات إلى روح المايسترو الراحل محمد أبو اليزيد، وعمرو شيحة، اللذين كانا بمثابة أرواح غالية شاركته مشوار النجاح والإصلاح وزيادة الموارد علي مدي عامين.

وقال نقيب الموسيقيين مصطفى كامل: رغم حلمي وإصراري علي الوصول بأرصدة النقابة البنكية إلي الحد الذي يضمن لأعضاء الجمعية العمومية غداً آمناً ومُشرقاً ومُستقبلاً مالياً مُطمئناً يكفي ويفي بأمر الله لمواجهة كجميع الاحتياجات المستقبلية القادمة، ولكن وجدت أنه واجباً علينا أن نشعر بما يعاني منه معظم الزملاء من ظروف اقتصادية صعبة يمر بها وطننا الحبيب والتي صاحبها زيادة في المتطلبات الشرائية والأدوية.

نقيب الموسيقين مصطفى كامل

ويسعى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية إلى المزيد من الإنجازات في جدول أعماله، من أجل تحقيق كل أمنيات وطموحات الأسرة الموسيقية، من أعضاء الجمعية العمومية وتحقيق رغباتهم، ومعرفة حق كل موسيقي، وأصحاب المعاشات والمرضى وغيرهم، وهذا لم يحدث من قبل في عهد النقابة، وهذا ما يسعى إليه دائمًا في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تحسب له، خلال فترة عمله في الفترة الأخيرة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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