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مشاهير العرب - أبرزهم دنيا سمير غانم وأشرف زكي.. أبرز الحاضرين لعزاء الفنان حسن يوسف «فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أبرزهم دنيا سمير غانم وأشرف زكي.. أبرز الحاضرين لعزاء الفنان حسن يوسف «فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم دنيا سمير غانم وأشرف زكي.. أبرز الحاضرين لعزاء الفنان حسن يوسف «فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 06:43 مساءً - بدأ منذ قليل، عزاء الفنان الراحل حسن يوسف بمسجد عمر مكرم في التحرير، حيث تستقبل أسرته العزاء بحضور ابنه عمر حسن يوسف وشقيقه ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وذلك بعد رحيله عن عالمنا في 29 أكتوبر الماضي عن عمر يناهز الـ 90 عاما.

وحرص عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة على حضور عزاء الفنان الراحل حسن يوسف، حيث كان أبرز الحاضرين، الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة دنيا سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان، وأشرف زكي، وشقيقه، ونجله، والفنانة يسرا.

وفاة الفنان حسن يوسف

وفي وقت سابق، أعربت الفنانة المعتزلة، شمس البارودي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حزنها لوفاة زوجها الفنان حسن يوسف، مشيرة إلى أن الفراق بعد زواج استمر لـ 52 عام صعب.

وكتبت شمس البارودي، عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»: «أحمد الله وأشكره وأرضى بقضائه سبحانه وعزائي أنها دنيا فانية سنتركها حتمًا كل في ميعاده، وحياتنا الحقيقية هناك ولقاؤنا بالأحبّة بإذن الله تعالى في جنات النعيم».

وأضافت شمس البارودي: «حقًا الفراق صعب بعد 52 عامًا عِشرة لرجل محب حنون طيب كريم زوج وحبيب وعاشق يحتويني وعمري 26 عامًا وهو 38 عامًا، أنضج مني عقلًا وخبرة، فيغرقني بحبه وعطائه واهتمامه بأدق التفاصيل التي تسعدني فيقدمها لي، فاستغني عن الدنيا به فالحياة في كنفه أمن وأمان».

وتابعت البارودي: «كأن الله وضعه في حياتى ليغير مجراها تمامًا، حبيبي يا حسن أنت معي في كل سكنات حياتنا لم ولن تفارقني يا حبيبي، وكما وعدتني في آخر حديث لنا ممسك بيدي تضمها لصدرك وأنت على فراش مرضك تطمني سنلتقي يا حبيبتي بإذن الله بركب التائبين العابدين المتيمين بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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