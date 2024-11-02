مشاهير العرب - احتفاء جماهيري بـ رامي صبري في كندا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 06:43 مساءً - أحيا الفنان رامي صبري حفلا غنائيا ساهرا في بمدينة تورونتو الكندية أمس الجمعة، وسط حضور جماهيري ضخم.

وشارك رامي صبري، متابعيه عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة فيديوهات من حفله بكندا، وشهد الحفل تفاعلا جماهيريا كبيرا.

رامي صبري يستعد لتقديم ديو بالتعاون مع تامر حسني

مؤخرا أعلن الفنان رامي صبري، عن مشاركته للفنان تامر حسني في ديو غنائي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وشاك رامي صبري عبر ستوري حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة له برفقة تامر حسني داخل الاستوديو، وعلق قائلا: «قريبا»، ولم يكشف أي تفاصيل عن الأغنية.

آخر أعمال رامي صبري

وكانت آخر أعمال رامي صبري تقديمه لتتر مسلسل تيتا زوزو، والأغنية بعنوان «أهلي أهلي» وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل.