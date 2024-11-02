زيادة المعاش الأبرز، قرارات جديدة من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:42 مساءً - أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية قرارات جديدة بالاتفاق مع أعضاء مجلس النقابة، ومن تلك القرارات أهمها تعديل قرار المجلس بزيادة المعاش بمقدار 10 ٪؜، والتي كان مقررًا لها أن تصرف ضمن معاش شهر ديسمبر المقبل، علي أن تكون الزياده ضمن معاش شهر نوڤمبر الحالي، كما قرر زيادة روشتة العلاج الشهرية للأمراض المزمنة لتصبح 700 جنيه بدلًا من 600.

قرارات مصطفي كامل نقيب الموسيقيين

وبلفتة إنسانية أهدى نقيب الموسيقيين هذه القرارات إلى أرواح كل من المايسترو الراحل محمد أبو اليزيد، وعمرو شيحة، اللذين كانا بمثابة أرواح غالية شاركته مشوار النجاح والإصلاح وزيادة الموارد علي مدي عامين.

وقال نقيب الموسيقيين مصطفى كامل: رغم حلمي وإصراري علي الوصول بأرصدة النقابة البنكية إلي الحد الذي يضمن لأعضاء الجمعية العمومية غدًا آمنًا ومُشرقًا ومُستقبلًا ماليًا مُطمئنًا يكفي، ويفي بأمر الله لمواجهة كافة الاحتياجات المستقبلية القادمة، وجدت أنه واجب علينا أن نشعر بما يعاني منه معظم الزملاء من ظروف اقتصادية صعبة يمر بها وطننا الحبيب، والتي صاحبها زيادة في المتطلبات الشرائية والأدوية.

ويسعى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية إلى المزيد من الإنجازات في جدول أعماله، من أجل تحقيق كل أمنيات وطموحات الأسرة الموسيقية، من أعضاء الجمعية العمومية وتحقيق رغباتهم، ومعرفة حق كل موسيقي، وأصحاب المعاشات والمرضى وغيرهم، وهذا لم يحدث من قبل في عهد النقابة، وهذا ما يسعى إليه دائمًا في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تحسب له، خلال فترة عمله في الفترة الأخيرة.

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