المبعوث الأمريكي: هناك فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان قريبًا - أخبار كلمتك

المبعوث الأمريكي: هناك فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان قريبًا - أخبار كلمتك

ما لا تعرفه عن الإعلامي بيت هيجسيث المرشح لوزارة الدفاع في حكومة ترامب - أخبار كلمتك

ما لا تعرفه عن الإعلامي بيت هيجسيث المرشح لوزارة الدفاع في حكومة ترامب - أخبار كلمتك

تكليفات جديدة من جبران لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج - أخبار كلمتك

تكليفات جديدة من جبران لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج - أخبار كلمتك

اسرة المختطف علي عشال تحسم الجدل بشان الجثة التي تم العثور عليها في عدن - أخبار كلمتك

اسرة المختطف علي عشال تحسم الجدل بشان الجثة التي تم العثور عليها في عدن - أخبار كلمتك

شكاوي من أمر خطير يهدد حياة الأهالي في مدينة تعز - أخبار كلمتك

شكاوي من أمر خطير يهدد حياة الأهالي في مدينة تعز - أخبار كلمتك

محل لبيع الأسماك في عدن يعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

محل لبيع الأسماك في عدن يعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

مدبولي: تحرص مصر على تبني نهج وطني متكامل يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

مدبولي: تحرص مصر على تبني نهج وطني متكامل يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: نجحنا في الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن قرارات مؤتمر COP27 - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: نجحنا في الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن قرارات مؤتمر COP27 - أخبار كلمتك

مدبولي: مؤتمر قمة المناخ عُقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية - أخبار كلمتك

مدبولي: مؤتمر قمة المناخ عُقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

زيادة المعاش الأبرز، قرارات جديدة من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
زيادة المعاش الأبرز، قرارات جديدة من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل - أخبار كلمتك

زيادة المعاش الأبرز، قرارات جديدة من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:42 مساءً - أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية قرارات جديدة بالاتفاق مع أعضاء مجلس النقابة، ومن تلك القرارات أهمها تعديل قرار المجلس بزيادة المعاش بمقدار 10 ٪؜، والتي كان مقررًا لها أن تصرف ضمن معاش شهر ديسمبر المقبل، علي أن تكون الزياده ضمن معاش شهر نوڤمبر الحالي، كما قرر زيادة روشتة العلاج الشهرية للأمراض المزمنة لتصبح 700 جنيه بدلًا من 600.

 

قرارات مصطفي كامل نقيب الموسيقيين

وبلفتة إنسانية أهدى نقيب الموسيقيين هذه القرارات إلى أرواح كل من المايسترو الراحل محمد أبو اليزيد، وعمرو شيحة، اللذين كانا بمثابة أرواح غالية شاركته مشوار النجاح والإصلاح وزيادة الموارد علي مدي عامين.

وقال نقيب الموسيقيين مصطفى كامل: رغم حلمي وإصراري علي الوصول بأرصدة النقابة البنكية إلي الحد الذي يضمن لأعضاء الجمعية العمومية غدًا آمنًا ومُشرقًا ومُستقبلًا ماليًا مُطمئنًا يكفي، ويفي بأمر الله لمواجهة كافة الاحتياجات المستقبلية القادمة،  وجدت أنه واجب علينا أن نشعر بما يعاني منه معظم الزملاء من ظروف اقتصادية صعبة يمر بها وطننا الحبيب، والتي صاحبها زيادة في المتطلبات الشرائية والأدوية. 

ويسعى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية إلى المزيد من الإنجازات في جدول أعماله، من أجل تحقيق كل أمنيات وطموحات الأسرة الموسيقية، من أعضاء الجمعية العمومية وتحقيق رغباتهم، ومعرفة حق كل موسيقي، وأصحاب المعاشات والمرضى وغيرهم، وهذا لم يحدث من قبل في عهد النقابة، وهذا ما يسعى إليه دائمًا في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تحسب له، خلال فترة عمله في الفترة الأخيرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق