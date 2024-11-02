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ابنة سامي العدل تحيي ذكرى ميلاد والدها، "راجل مافيش منه اتنين" - أخبار كلمتك

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ابنة سامي العدل تحيي ذكرى ميلاد والدها، "راجل مافيش منه اتنين" - أخبار كلمتك

ابنة سامي العدل تحيي ذكرى ميلاد والدها، "راجل مافيش منه اتنين" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:21 مساءً - احتفلت رشا سامي العدل بذكرى عيد ميلاد والدها الراحل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي حيث كتبت:"النهاردة عيد ميلاد حد مش زي أي حد، راجل مفيش منه اتنين بالنسبالي، أب مكانش عادي أو تقليدي، كان كل حاجة وعكسها، نجم عالي قوي في السما نوره ساطع، بس صعب أوصله، فنان مبدع في الجدعنة".

عيد ميلاد سامي العدل
 

وأضافت: "عيد ميلاد نجم قلبي ونور عيني سامي العدل،إللي الناس تعرفه كفنان، وأنا عرفته كأب وأخ وصديق وابن، وهو كان ضهرى وسندي في الدنيا وجوده بس في الحياة كان كافي من غير ما يعمل أي حاجة".

 

وتابعت: أفضل هدية يمكن أن أقدمها، هو أن أستمر في الحديث عنه، حتى يتذكره الجمهور باستمرار، ويترحمون عليه ويدعون له: «اللي أقدر أقدمه أخلي الناس تدعي لك وتترحم عليك، وأتمنى ربنا يتقبل مني ومن كل الناس، علشان أنت تستاهل، مش علشان أنت بابا، ربنا يرحمك ويغفر لك يا أغلى الغاليين».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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