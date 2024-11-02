مشاهير العرب - بعد «قلبي وأشباحه».. عمرو يوسف يعود لتصوير فيلم «درويش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 06:05 مساءً - كشف الفنان عمرو يوسف، عن أحدث أعماله في السينما على هامش عرض مسرحية «قلبي وأشباحه» ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الـسابعة، حيث يستأنف تصوير فيلم «درويش» عقب عودته إلى مصر.

وقال عمرو يوسف خلال لقائه ببرنامج «عرب وود»، إنه في الوقت الحالي يستعد لتصوير فيلم «درويش»، متابعا: «بصور درويش، فيلم جديد من نوعه خدت أجازة 10 أيام عشان عرض مسرحية قلبي وأشباحه في موسم الرياض، وهخلص وأرجع أكمل تصوير الفيلم، الفيلم مختلف وكوميدي في الأربعينات وأتمنى إن شاء الله لما ينزل يعجب الناس».

يذكر أن فيلم «درويش» يسجل التعاون الثانى بين عمرو يوسف ودينا الشربيني هذا العام، بعدما قدما الثنائي فيلم «شقو» الذى عرض في موسم أفلام عيد الفطر 2024 وحقق نسب إيرادات عالية بشباك التذاكر.

وضم الفيلم في بطولته إلى جانب الثنائي عمرو يوسف ودينا الشربيني كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

عمرو يوسف في مسرحية قلبي واشباحه

ومن ناحية أخرى، يواصل عمرو يوسف عرض مسرحية قلبي وأشباحه، في الوقت الحالي في السعودية، وتدور أحداثها في إطار رعب كوميدي، عن تصوير أحد الأفلام، وأثناء التصوير داخل أحد القصور المهجورة يفاجئ فريق العمل أن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية حيث تظهر صاحبة القصر لتورط البطل وباقي طاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان.