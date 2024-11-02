مشاهير العرب - أحمد خالد موسى يوجه رسالة لـ ياسمين رئيس قبل عرض مسلسل رقم سري (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 03:23 مساءً - وجه المخرج أحمد خالد موسي، رسالة للفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قبل عرض حلقات مسلسل رقم سري عبر شاشة dmc، وذلك مع اقتراب عرضه خلال الفترة المقبلة.

وشارك أحمد خالد موسى، البوستر الدعائي لمسلسل رقم سري عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلق عليه قائلا: «كسري الدنيا»، ويشار إلى أن رقم سري النسخة الثانية من مسلسل صوت وصورة الذي عرض العام الماضي، وقدمته النجمة حنان مطاوع.

تفاصيل مسلسل رقم سري

وتدور أحداث مسلسل رقم سري، في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحا كبيرا مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ولا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

أبطال مسلسل رقم سري

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة مسلسل رقم سري، عددًا من الفنانين أبرزهم: عمرو وهبة، صدقي صخر، وجارِ التعاقد مع باقِ أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمود عبد التواب.

وجاء مسلسل رقم سري، بطولة الفنانة ياسمين رئيس، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، وكان من بطولة الفنانة حنان مطاوع، ودارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، خاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء أصبح ممكنا.