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شمس البارودي بعد وفاة حسن يوسف: "الفراق صعب، 52 عامًا عشرة لرجل محب" - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 12:46 مساءً - نعت الفنانة المعتزلة شمس البارودي زوجها الفنان الراحل حسن يوسف بكلمات مؤثرة، وذلك بعد وفاته الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 90 عامًا.

وفاة حسن يوسف 

وقالت شمس البارودي: “الحمد الله وأشكره وأرضى بقضائه سبحانه.. وعزائي أنها دنيا فانية سنتركها حتما كل في ميعاده وحياتنا الحقيقية هناك، ولقاؤنا بالأحبة بإذن الله تعالى في جنات النعيم”. 

وأضافت "شمس" عبر "فيس بوك": “وحقًّا الفراق صعب بعد ٥٢ عامًا عشرة لرجل محب حنون طيب كريم زوج وحبيب وعاشق يحتويني، وعمرى ٢٦ عامًا، وهو ٣٨ أنضج مني عقلًا وخبرة فيغرقنى بحبه وعطائه واهتمامه بأدق التفاصيل التي تسعدنى فيقدمها لي فأستغني عن الدنيا به، فالحياة في كنفه أمن وأمان، وكأن الله وضعه في حياتى ليغير مجراها تمامًا”.

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وتابعت: “حبيبي يا حسن؛ أنت معي في كل سكنات حياتنا، لم ولن تفارقني يا حبيبي، وكما وعدتني في آخر حديث لنا ممسكًا بيدي تضمها لصدرك وأنت على فراش مرضك تطمئنني: سنلتقي ياحبيبتي بإذن الله بركب التائبين العابدين المتيمين بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فى مستقر رحمته، وبصدقك لم تخلف معي وعدًا أبدًا.. أحيا منتظرة لقائي بك وبكل الأحبة في مستقر رحمة الله وكرمه سبحانه، ففراقك ليس وداعًا ياحبيبي، بل وعد بلقاء المحب لحبيبه.. حمدًا لله”.

وتستقبل أسرة الفنان الراحل حسن يوسف العزاء اليوم السبت بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.

رحيل حسن يوسف 

وكان الفنان حسن يوسف قد توفي صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 90 عامًا، تاركًا وراءه مسيرة فنية كبيرة، وشيعت جنازته بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور أسرته وأصدقائه المقربين. 
ولد حسن يوسف في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، وتخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًّا في المسرح المدرسي بمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان حسين رياض، وقدمه كوجه جديد في فيلم "أنا حرة" بطولة لبنى عبد العزيز.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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