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مشاهير العرب - «دي حاجة بتاعت ربنا».. أمينة خليل تكشف سبب عدم زواجها حتى الآن - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «دي حاجة بتاعت ربنا».. أمينة خليل تكشف سبب عدم زواجها حتى الآن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «دي حاجة بتاعت ربنا».. أمينة خليل تكشف سبب عدم زواجها حتى الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - أجابت الفنانة أمينة خليل، على تساؤلات الجمهور حول السبب وراء عدم زواجها إلى وقتنا هذا؟ كاشفة السبب وراء هذا القرار.

أمينة خليل تكشف سبب عدم زواجها

وقالت أمينة خليل، في تصريحات تليفزيونية: «دي حاجة بتاعت ربنا أنا مليش إيد فيها.. ولما ألبس الفستان الأبيض هقول».

أمينة خليل

أعمال الفنانة أمينة خليل

كانت آخر أعمال الفنانة أمينة خليل، هو فيلم «إكس مراتي»، الذي شاركها في بطولته الفنان: محمد ممدوح.

وكانت انطلاقة الفنانة أمينة خليل، في عالم التمثيل من خلال مشاركتها بدور بسيط في مسلسل الجامعة.

وفي عام 2012 رشحها المخرج مروان حامد، حينما شاهدها تغني في إحدى الحفلات للعمل مع الفنانة يسرا، في مسلسل شربات لوز.

وشاركت في نفس العام في مسلسل طرف ثالت، وحققت من خلاله شهرة، وبدأ الجمهور يتعرف عليها.

أمينة خليل

وفي العام التالي، شاركت أمينة خليل، يسرا للمرة الثانية في مسلسل نكدب لو قلنا ما بنحبش.

وبعدها توالت أعمال أمينة خليل السينمائية والدرامية، ففي عام 2014، شاركت الفنان عادل إمام في مسلسل صاحب السعادة، كما حققت نجاحًا كبيرًا في مسلسل جراند أوتيل عام 2016.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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