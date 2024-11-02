مشاهير العرب - عرّاب الموسيقى المصرية.. كل ما تريد معرفته عن عمر خيرت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 12:22 مساءً - عمر خيرت.. يعتبر الموسيقار عمر خيرت أيقونة موسيقية فريدة في مصر والعالم العربي، نجح عراب الموسيقي المصرية في ترك بصمة شخصية ومتفردة بمقطوعاته الموسيقية على قمة عمالقة المؤلفين الموسيقيين على مدي سنوات طويلة.

من هو عمر خيرت

ولد عمر خيرت يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 1947 في حي السيدة زينب بالقاهرة، فهو من أسرة مثقفة ومحبة لمجال الفنون، فعمُّه أبو بكر خيرت المهندس المعماري الأشهر ومؤسس الكونسرفاتوار المصري الذي أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية، واكتملت ثمارها بعمر خيرت الذي أكمل درب عمه الموسيقار، وعشق البيانو الذي اكتشف معه مناطق موسيقية جديدة في إحساس وذكريات وقوة الشخصية المصرية.

أما جده محمود عبد الرحيم خيرت فكان أحد أعيان مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وكان محاميًا وكان مهتمًا جدًّا بالفنون وشاعرًا وأديبًا ومترجمًا ورسامًا وموسيقيًّا، وكان لديه صالون دائم للفنون يجمع رموز الفن والثقافة في ذلك العصر بالقاهرة أمثال فنان الشعب سيد درويش والمثَّال محمود مختار والأديب المنفلوطي. ووالده كان مهندسًا معماريَّا متخصصًا في العِمارة الإسلامية وبناء المساجد، وكان أيضًا عازفاً للبيانو وظل مواظبًا على العزف عليه حتى وفاته.

بداية الموسيقار عمر خيرت

وبدأ الموسيقار علاقة بالفن من خلال البيانو بالكونسرفتوار حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي «كارو» إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية، وبعد ذلك انتقل خيرت لدراسة تأليف الموسيقي في كلية ترينيتي بلندن.

كما انضم عمر خيرت، بعد ذلك في بداياته لفرقة «ليى بُتي شا - Les petits chats» التي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف، وعمل عمر خيرت في الفرق كعازف درامز والتي كان لها أثر واضح في مؤلفاته مثل: «الخادمة» و «رابسودية عربية» وغيرها، و أطل عمر خيرت على الجمهور لأول مرة مع الموسيقى التصويرية من خلال فيلم ليلة القبض على فاطمة عام 1983.

الجوائز التي حصل عليها الموسيقار عمر خيرت

وحصل الموسيقار عمر خيرت على العديد من شهادات التقدير و الجوائز، عن أعماله ومنها:

- فيلم «الهروب من الخانكة» من الجمعية المصرية للسينما عام 1988 م مع شهادة تقدير.

- فيلم «البحث عن توت عنخ آمون» من اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري عام 1997 م.

- فيلم «النوم في العسل» من الجمعية المصرية للسينما عام 1997 م.

- فيلم «النعامة والطاووس» من مهرجان تبسة الدولي بالجزائر ومن مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 2001 م.

- حصل على جائزة «الفارس الذهبي» عام 2001 م من اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري عن أغنية «المصري» من فيلم "سكوت ح نصور".

- حصل على جائزة «أوسكار السينما المصرية» من جمعية فن السينما المصرية عام 2003 م عن فيلم «مافيا».

- جائزة "أوسكار السينما المصرية" من جمعية فن السينما المصرية عام 2005 م عن فيلم "السفارة في العمارة".

- استفتاء الجمهور لأحسن موسيقى تصويرية عام 2005 م عن مسلسل «العميل 1001.

- منح جائزة «شخصية العام الثقافية من جائزة الشيخ زايد للكتاب» عام 2023، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة وأعماله الموسيقية.

ومن الأفلام التي قام بالمشاركة الموسيقية فيها هي

ما الذي قتل هذا الحب 1980، بحر الأوهام 1984، ليلة القبض على فاطمة 1984، قضية العم أحمد 1985، الهروب من الخانكة 1986، موعد مع القدر 1987، سرقات صيفية 1988، صراع الأحفاد 1989، الحب أيضًا يموت 1990، نساء صعاليك 1991، الفيلم الكندي البحث عن ديانا 1992، فرسان آخر زمان 1993، لصوص خمس نجوم 1994، الإرهابي 1994، البحث عن توت غنخ آمون 1995، النوم في العسل 1996، أولى ثانوي 1999، امرأة تحت المراقبة 2000، سكوت ح نصور 2001، مافيا 2002، النعامة والطاووس 2002، حب البنات 2004، السفارة في العمارة 2005، الجزيرة 2007، ولاد العم 2009، زهايمر 2010، الجزيرة 2 (2014)، الممر.

أشهر تترات المسلسلات التي لحنها

إلا دمعة الحزن «عام 1979»صابر ياعم صابر«1984»غوايش«1986، الهروب إلى السجن«1987، اللقاء الثاني«1988، ليلة هروب» 1989، ضمير أبلة حكمت 1991، عصر الفرسان 1992، الثعلب 1993، حسن ونور السنة 1995، ألف ليلة وليلة 1996، سنوات الشقاء والحب 1997، عالحلوة والمرة 1997، وجه القمر 2000، يا رجال العالم اتحدوا 2000، الإمبراطور 2002، مسألة مبدأ 2003، ملح الأرض 2004، «العميل 101 2005، الجانب الآخر من الشاطئ 2008، أولاد الحلال 2009، الجماعة 2010، الخواجة عبد القادر، فرقة ناجي عطا الله 2012، الداعية 2013، دهشة 2014.