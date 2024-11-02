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مشاهير العرب - لقب بـ«حمامة السلام».. تقرير عن الفنان الراحل سامي العدل في ذكرى ميلاد «عاشق الفن» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لقب بـ«حمامة السلام».. تقرير عن الفنان الراحل سامي العدل في ذكرى ميلاد «عاشق الفن» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لقب بـ«حمامة السلام».. تقرير عن الفنان الراحل سامي العدل في ذكرى ميلاد «عاشق الفن» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 12:22 مساءً - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سامي العدل الذي ينتمي إلى عائلة عريقة هي عائلة العدل والذي يعد واحدا من مشاهير الفن الحديث.

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ودينا شرف، تقريرا بعنوان ذكرى ميلاد «عاشق الفن».. الفنان الراحل سامي العدل، حيث وُلد في عام 1946 في مركز درنس بالدقهلية وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وعشق كل ما يتعلق بالفن والتمثيل منذ صغره وكان يبحث دائما عن أي فرصة تؤهله للعمل في السينما، وبعدما انتهى من المرحلة الثانوية العامة قرر التقديم في اختبارات المعهد العالي للفنون المسرحية وتم قبوله وبدأ في دراسة الفن وبدأت رحلته مع التمثيل مع فيلم كلمة شرف أمام الراحل فريد شوقي عام 1972.

وركز اهتمامه على الدراما التلفزيونية وقدم العديد من المسلسلات الناجحة منها البركان والحرملك وبلاغ للنائب العام وتاهت بعد العمر الطويل وحديث الصباح والمساء ولقاء على الهواء، واشتهر بلقب حمامة السلام بسبب عقد لقاءات المصالحة بين الفنانين وكان دائما مساندا للفنانين الشباب وداعما لهم.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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