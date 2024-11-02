مشاهير العرب - «عايزة تعمل دور فلاحة».. شيرين عبد الوهاب تعلن رغبتها في التمثيل للمرة الثالثة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 12:22 مساءً - جددت الفنانة شيرين عبد الوهاب رغبتها في خوض تجربة التمثيل مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات، لافتة إلى تطلعها في تجسيد شخصية فلاحة أو صعيدية، مما سيتطلب منها ذلك إتقان اللهجة المحلية، وهو تحدٍّ تحب أن تخوضه.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في بث مباشر عبر حسابها على «تيك توك»، عن المرحلة الحالية من حياتها، معربة عن رغبتها في التركيز على عائلتها وأن تعيش حياة هادئة ومستقرة بعد سنوات مليئة بالتحديات.

وأكدت شيرين عبد الوهاب، إيمانها بأن الله سيحقق لها العدالة، قائلة: «مش عايزة آخر 10 سنين في حياتي، وربنا هيجيبلي حقي من اللي زعلني».

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كما تطرقت شيرين عبد الوهاب، إلى ما وصفته بالعودة «من الأسر»، في إشارة إلى الأزمات الشخصية التي مرت بها، خاصة زواجها السابق من الفنان حسام حبيب والخلافات المتعلقة بعقودها مع شركة روتانا.

وأكدت شيرين أن أولويتها الآن هي عائلتها، وتحرص على منحهم الوقت والاهتمام بعد سنوات من التحديات.

من جهته، رحب الجمهور بقرار شيرين عبد الوهاب، وتفاعلوا مع حديثها، مؤكدين دعمهم لقراراتها المستقبلية في التمثيل وفي حياتها الشخصية.

شيرين عبد الوهاب

وكانت قد خاضت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تجربة التمثيل لأول مرة عام 2003 في فيلم «ميدو مشاكل»مع الفنان أحمد حلمي، وكان من نوعية الكوميديا الخفيفة.

أما في عام 2015، قامت ببطولة مسلسل «طريقي»، الذي تناول رحلة فتاة من إحدى القرى تسعى لتحقيق حلمها بالغناء، وتواجه صعوبات على الصعيدين المهني والشخصي، في أجواء تعكس الصراع بين الطموح والتقاليد الاجتماعية.