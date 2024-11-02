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"إبراهيم الأبيض" مش عنيف وشُفت الموت 4 مرات، تصريحات مثيرة لـ أحمد السقا (فيديو) - أخبار كلمتك

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"إبراهيم الأبيض" مش عنيف وشُفت الموت 4 مرات، تصريحات مثيرة لـ أحمد السقا (فيديو) - أخبار كلمتك

"إبراهيم الأبيض" مش عنيف وشُفت الموت 4 مرات، تصريحات مثيرة لـ أحمد السقا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - حل الفنان أحمد السقا، ضيفا على الإعلامي معتز الدمرادش في برنامج "ضيفي"، وقال إنه لم يشعر أنه وصل إلى القمة بل يشعر بأنه "لسة مبتدئ"، مشيرا إلى أنه يشعر بالتحدي طوال الوقت.

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وأضاف أحمد السقا خلال اللقاء، أنه سعيد بتجربة العتاولة معربا عن حبه الشديد لمدينة الإسكندرية، مؤكدا أنه لم يزرها منذ فترة، مؤكدا أنه يعتبر صادق أنور الصباح مثل والده والمخرج أحمد خالد موسى في مثابة شقيقه.

وكشف السقا خلال اللقاء عن رأيه في الجيل الجديد من الممثلين، وأكد أن كل جيل له وقته وطريقته المعينة في كل شيء، مشيرا إلي وجود أشياء مستحدثة عليه وعلى جيله، مضيفا: “مصر فيها مواهب وهتطلع مواهب”. 

"السياسة موازية لصناعة السينما"

وقال الفنان أحمد السقا إنه يحب السينما الأمريكية مضيفا أنها مصدر الدخل القومي الثاني بعد السلاح، وأمريكا صنعت تاريخا لها من خلال السينما، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية بأنواع مختلفة، مشيرا: "السياسة موازية لصناعة السينما".

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و قال “السقا” خلال اللقاء، إنه يرفض الاستعانة بدوبلير في أعماله حتى الآن مهما بلغت خطورة الدور، مؤكدا أنه أصيب أثناء تصوير فيلم الجزيرة الجزء الأول. 

“شُفت الموت 4 مرات في فيلم السرب"

وكشف أحمد السقا عن كواليس تصوير فيلم “السرب”، وأكد أنه كان يسافر يوميا إلى السويس من أجل التصوير، ومنها إلى مرسى مطروح وراس غالب، مشيرا إلى أن مشاهد الفيلم معظمها كانت صعبة، قائلا: “شُفت الموت 4 مرات أثناء تصوير بعض المشاهد”.

وتحدث أيضا عن ذكرياته مع فيلم إبراهيم الأبيض، قائلا: “فيلم إبراهيم الأبيض مكانش عنيف، ولكن كان بيلقي الضوء علي مناطق موجودة، ورُحت لأهالي المناطق دي لمدة شهرين.. كنت باكل وأشرب عندهم، وهما اللي ساعدونا في التصوير وعملت معاهم معايشة”.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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